準公補助機制業者炸鍋 教育部揚言「要簽不簽隨便」

準公共幼兒園第三期預計本月底就要簽約完畢，不過，現在卻爆出眾多準公共幼兒園不滿教育部本次所提的調費級距與調薪補助方式，甚至傳出教育部代表揚言業者若不滿補助方式「要簽不簽隨便」。眾多準公幼團體已炸鍋，本月底恐難順利簽約完畢。

為提供平價教保，政府與私立幼兒園簽約為準公共幼兒園，準公幼每個月收費不超過3000元，吸引許多家長報名，目前全國有上千家準公共幼兒園。教育部近日指出，不少準公共幼兒園都會再加入第三期，甚至第三期預計還會再加入更多園所。

不過，準公幼團體近日向本報投訴指出，教育部這次調費以及教保員調薪部分都相當不合理，不過，教育部卻不理。

中華民國兒童教保聯合總會前總會長謝子元表示，薪資調整包含今年8月起教保人員調薪2千元、未來三年跨級距調薪3000元。可是部分園所立案人數與實際人數不同，以A園所為例，立案800人、實際招收314人，結果教育部計算該園現有教保員25人，就將25名教保員的增加費用以800人分攤，計算後增加成本約為100萬，卻只能獲得40萬調費。

中華民國兒童教保聯合總會總會長林錦蓮表示，教育部的說法是，萬一調整收費後，園所加收學生至800人，園方會多拿錢。 但這數字是以314名幼兒搭配25名教保員，也就是師生比1:15及1:8計算，倘該園將來真的加收學生，教保員會以同樣的比例增加，根本不存在多收現象。

此外，業者也認為教保員調薪補助機制不合理。準公幼園長葉麗娟表示，教育部112年與113年1月份，分別給教保員調薪1000及1200元，共計2200元，增加的費用以換約調整收費方式因應，然而收費以達級距上限的園所，只能透過營運費補助，但營運補助卻僅發放到第二期程結束，第三期合約中並沒有此項補助。

業者也提到反映給教育部卻只得到「要簽不簽隨便，只要過了簽約期限拒簽約，就退出準公幼」的回覆，態度相當不負責。

準公幼園所也不滿教育部此次代收代辦費的機制，有園所只差一條街、收費相差不到500元，每位幼生補助的代收代辦費卻可以有600至700元的落差，讓人不解。