快訊

國家級警報響！ 快遠離屏東縣牛角灣溪 已有暴雨恐溪水暴漲

喬治亞國會之亂！親俄派強推爭議法案，推翻總統否決

北韓空飄百顆「糞便氣球」報復！南韓發警報籲居民閃遠點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小學生被罰寫一千遍 學校：引導老師改進不恰當處罰 是否懲處還未定

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市議員曾怡芳接獲仁愛區某國小家長反映，老師上課對不專心、犯錯學生罰寫一千遍，引發爭議。圖／曾怡芳提供
市議員曾怡芳接獲仁愛區某國小家長反映，老師上課對不專心、犯錯學生罰寫一千遍，引發爭議。圖／曾怡芳提供

基隆某國小有學生犯錯、上課不專心，被老師罰寫一千遍「按時完成回家作業是盡責的表現」、「我會用腦思考」等字句懲罰，引發爭議。該校回應表示，目前此案已接獲通知，正在了解當中，不恰當的處置，會引導老師要用適合學生生理和心理的方式處理。至於是否懲處老師？校方表示，目前正在了解全案釐清，這部分尚未確定。

議員曾怡芳今天在議會質詢指出，接獲仁愛區某國小家長反映，老師上課對不專心、犯錯學生罰寫一千遍，引發家長反彈，要求改進處罰方式。

該校一名主任回應表示，希望小朋友在學校得到最好的教育和管教方式，目前此案已接獲通知，正在了解當中，會好好向老師了解，當初是什麼樣的情況，為何做這樣子處置。對於不恰當的處置，會引導老師要用適合學生生理和心理的方式處理，後續會依規定通報，並依規定來處理。

教育處代理處長楊桂杰說，這樣規模罰寫會讓學童陷入文字牢籠及痛苦的情境，罰寫的內容對學童來說意義已經不大，已屬不當罰寫，教育處將會派員與學校連絡，撫平傷痕。他建議可採取類似自白、悔過書，要求學生反省達到教育的目的，要符合比例原則。

主任 基隆 議員

延伸閱讀

學生不專心罰寫千次變文字獄 醫：恐造成這三大影響

小學生罰寫一千遍「我會用腦思考」 家長：寫到手軟 適得其反

國中小基本學力「大會考」全台16縣市明天同步登場

影／國小生被罰寫千遍…議員曝過當 勾起謝國樑不可抹滅傷害

相關新聞

小學生被罰寫一千遍 學校：引導老師改進不恰當處罰 是否懲處還未定

基隆某國小有學生犯錯、上課不專心，被老師罰寫一千遍「按時完成回家作業是盡責的表現」、「我會用腦思考」等字句懲罰，引發爭議...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

小學生罰寫一千遍「我會用腦思考」 家長：寫到手軟 適得其反

基隆某國小有學生犯錯、上課不專心，被老師罰寫一千遍「按時完成回家作業是盡責的表現」等字句懲罰，引發爭議。該校一名家長說，...

園所熄燈潮／租金漲數十萬且經營困難 全台多所幼兒園突停業

近期紛傳有私幼、準公幼突然停業，主因與經營困難、或房東不續約、大漲租金等有關。業者說，幼教法規趨嚴、合格教保員不足和準公幼業務爆量等問題漸趨嚴重，預言幼兒園會再倒一波，家長、幼兒首當其衝。

屏東1私幼遭控體罰、關廁所下封口令 園長搖頭：疼愛他們都來不及了

屏北地區1家私立幼兒園遭家長投訴，指日前孩子放學回家，雙鼻間殘留血跡，左手指甲也有紅腫跡象，媽媽第一時間連絡老師，認為老...

護國神山向下扎根 半導體科普教育聯盟成立

台灣被譽為半導體王國，人才正是產業發展核心。台灣應用材料、台灣科學教育館、非營利組織tft等團體今天宣布共組「半導體科普...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。