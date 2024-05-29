小學生被罰寫一千遍 學校：引導老師改進不恰當處罰 是否懲處還未定

基隆某國小有學生犯錯、上課不專心，被老師罰寫一千遍「按時完成回家作業是盡責的表現」、「我會用腦思考」等字句懲罰，引發爭議。該校回應表示，目前此案已接獲通知，正在了解當中，不恰當的處置，會引導老師要用適合學生生理和心理的方式處理。至於是否懲處老師？校方表示，目前正在了解全案釐清，這部分尚未確定。

市議員曾怡芳今天在議會質詢指出，接獲仁愛區某國小家長反映，老師上課對不專心、犯錯學生罰寫一千遍，引發家長反彈，要求改進處罰方式。

該校一名主任回應表示，希望小朋友在學校得到最好的教育和管教方式，目前此案已接獲通知，正在了解當中，會好好向老師了解，當初是什麼樣的情況，為何做這樣子處置。對於不恰當的處置，會引導老師要用適合學生生理和心理的方式處理，後續會依規定通報，並依規定來處理。

教育處代理處長楊桂杰說，這樣規模罰寫會讓學童陷入文字牢籠及痛苦的情境，罰寫的內容對學童來說意義已經不大，已屬不當罰寫，教育處將會派員與學校連絡，撫平傷痕。他建議可採取類似自白、悔過書，要求學生反省達到教育的目的，要符合比例原則。