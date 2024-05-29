無法久站卻愛拉小提琴 屏東韌性男孩獲總統教育獎

屏東北葉國小六年級林佳駿，因患重大疾病，對抗病魔過程中要克服無法久站限制，不僅成績優異，愛拉小提琴也不斷獲獎，最盼成音樂家；過人韌性，今年獲總統教育獎。

屏縣府今天發布新聞稿表示，林佳駿從小就對小提琴產生興趣，上學後加入學校提琴隊，老師嚴格訓練課程雖讓他感到辛苦，但他並不放棄，仍努力堅持不被病痛侷限，不僅在各大音樂比賽中有亮眼成績，甚至在全國音樂比賽屏東初賽小提琴B組獨奏獲優等，代表屏東參加全國賽；也在全校學生票選下，獲得學校全縣模範生代表。

除了充實的音樂訓練外，林佳駿學業定期成績表現皆為班級第1、2名，平時成績也都表現優異，這樣的環境下還能兼顧自己學業表現，著實不易；另外，平時林佳駿在班上人緣佳，也能主動幫助同學，熱心公益善待他人，同時專注勤奮學習，展現良好學習態度。

林佳駿表示，感謝所有老師教導及鼓勵，還有家人無微不至照顧，希望以後能成為音樂家，將美好琴聲傳播到全世界。

教育處表示，2024年總統教育獎預定在7月5日於台北圓山大飯店舉行頒獎；總統教育獎遴選，最大目的在鼓勵求學路上不畏艱難、奮發向上的優秀學生，發掘世間良善，為他們帶來繼續努力的力量；也會將身處逆境仍積極向學的精神，分享給屏東學子，期望能以獲獎者生命故事，發揚正向生命教育精神。