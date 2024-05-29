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小學生罰寫一千遍「我會用腦思考」 家長：寫到手軟 適得其反

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市議員曾怡芳接獲仁愛區某國小家長反映，老師上課對不專心、犯錯學生罰寫一千遍，引發爭議。圖／曾怡芳提供
市議員曾怡芳接獲仁愛區某國小家長反映，老師上課對不專心、犯錯學生罰寫一千遍，引發爭議。圖／曾怡芳提供

基隆某國小有學生犯錯、上課不專心，被老師罰寫一千遍「按時完成回家作業是盡責的表現」等字句懲罰，引發爭議。該校一名家長說，學生寫到手軟，反而會適得其反，不是正確的處罰方式，學生犯錯被處罰難免，但要以正向處罰及符合比例原則，否則一不小心就容易成變相體罰或身體傷害。

議員曾怡芳接獲仁愛區某國小家長反映，老師上課對不專心、犯錯學生罰寫一千遍，寫的字句內容很多，其中兩項「我會用腦思考，用智慧判斷事情究竟該不該做」、「按時完成回家作業是盡責的表現」，但這樣的內容，對孩子的教育有幫助嗎？

教育處代理處長楊桂杰說，這樣規模罰寫會讓學童陷入文字牢籠及痛苦的情境，罰寫的內容對學童來說意義已經不大，已屬不當罰寫，教育處將會派員與學校連絡，撫平傷痕。他建議可採取類似自白、悔過書，要求學生反省達到教育的目的，要符合比例原則。

該校一名家長表示，罰寫千遍並不是正確的處罰方式，不符比例原則，學生犯錯被處罰難免，但要以正向方式及符合比例原則，否則一不小心就會成變相體罰或傷害。可以寫悔過書，寫明自己的錯在哪裡，不是寫到像機器人一樣，意義不大，反而讓學生反感。

另有家長表示，罰寫是可以，但可次抄有內容的文章，不是單調「回家要寫作業」這樣呆板字句，才會比較有效果。

其他學校一名老師表示，教育部有規範處罰應以正向、符合比例為原則，老師每天都面對學生，因此要謹慎處理。老師說，學生犯錯的樣態很多，比如上課不專心、不交作業、吵鬧、違規玩手機等，可用來處罰的方式也很多，比如調整座位、寫自白書、寫悔過書、罰站、跑操場等都可以。

這名老師指出，以她的經驗，犯錯的樣態和處罰的方式應該相關，才能具體改善，且不能過度；特別要注意的是要符合比例原則，罰站並無不可，但不能太久，造成傷害；體罰就萬萬不行，要能導正錯誤的行為，才是正確的處罰方式。

市議員曾怡芳接獲仁愛區某國小家長反映，老師上課對不專心、犯錯學生罰寫一千遍，引發爭議。記者游明煌／攝影
市議員曾怡芳接獲仁愛區某國小家長反映，老師上課對不專心、犯錯學生罰寫一千遍，引發爭議。記者游明煌／攝影

基隆 教育部 議員

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