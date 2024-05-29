阿拉巴馬州教育廳長促台美師生交流與語言教育
美國阿拉巴馬州教育廳長麥基（Eric Mackey）近日率團訪台，參觀多所大專、中小學，促進台美間的師生交流交換，並擬將台灣的華語文測驗納入阿拉巴馬州雙語徽章認證。
教育部今天發布新聞稿，台灣與美國於民國109年簽訂「台美教育倡議」，目前已與25州簽約。阿拉巴馬州於111年簽定合作備忘錄，教育廳長麥基近日受邀訪台，參觀台灣師範大學、新北市石碇高中、高雄市壽山國中等教育單位，深入瞭解台灣的各級教育。
台灣政府透過與美國各州的合作，引進英語教師與助教，協助台灣的雙語教育。另外，也鼓勵各級學校學生到美國交流、交換、見習與實習。
教育部國際及兩岸教育司代理司長廖高賢接待麥基訪問團，談及雙方可能的合作交流計畫，包括將華語文能力測驗（由台灣的國家華語測驗推動工作委員會主辦）納入阿拉巴馬州的雙語徽章認證，提供台灣學生獎學金赴美。
另外，阿拉巴馬州正研議設立高級職業學校，這次也深入瞭解台灣技職教育的策略。麥基在參訪中感佩台灣的跨領域教學、服務學習、美感教育、特殊教育，未來將促成雙邊學校交流。
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