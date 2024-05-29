教育部補助8219萬元 助公立幼兒園改善教學環境

教育部今天表示，112年度共補助新台幣8219萬元，協助132所公立幼兒園改善教學環境，以及將現有空間轉型、增設2歲專班，滿足家長托育需求。

教育部今天發布新聞稿，「補助直轄市縣市政府充實及改善幼兒園教學環境設施設備作業要點」的補助範圍，包括有急迫性、必要性、或是影響安全的設備。例如屏東縣永港國小附幼，室內活動室燈具老舊有掉落疑慮、塑膠地板破損凹凸不平，容易造成幼兒絆倒受傷，透過補助，打造幼兒明亮、安全、通風良好且兼具美感的學習空間。

這項補助也可用於設立2歲專班。台東縣立四維幼兒園評估當地家長托育需求後，以原有教室空間增設專班，新建2歲幼兒專用廁所，鋪設止滑磁磚、架設蓮蓬頭及2歲幼兒適用的洗手槽、馬桶、小便斗等，提供幼兒實用的如廁環境。

教育部表示，113年度將持續補助公幼改善環境，以維護幼兒園安全及提供更優質的學習環境。