護國神山向下扎根 半導體科普教育聯盟成立

台灣被譽為半導體王國，人才正是產業發展核心。台灣應用材料、台灣科學教育館、非營利組織tft等團體今天宣布共組「半導體科普教育聯盟」，推動下一代半導體科普教育，培育未來半導體人才。

今天記者會上聯盟特別啟動「應材苗懂計畫」，宣示未來2年內開發3至4套半導體科普課程，放置於科普教育共創平台。並可連結教材、科學教育館資源、企業等等，擴大科普教育多元管道，強化全國半導體科普教育基礎扎根。

台灣應材總裁余定陸表示，半導體產業在台灣是熱門產業，希望不單熱門，而且要普及。台灣應材過去十年已在大學開設學分課程，超過6千位學生修過相關學分，現在則希望將此平台再次延伸，為台灣培育更多下一代人才。

聯盟也會將教育資源網絡注入偏鄉地區。tft為台灣而教永續長杜瀛表示，教育不平等存在結構性挑戰，透過計畫增能TFT教師、提升孩童學習動機，可提升偏遠地區教育網絡。

科教館館長劉火欽表示，科教館與台灣應材合作推廣「應材苗懂計畫」，未來會以科教館內的常設展場域「半導體未來館」作為全民科普平台，民眾透過展覽與各種互動工作坊，可以認識半導體相關基礎科學知識與最新科技，激發未來想像力。