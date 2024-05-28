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曹永和故居遭認不具文資價值 林淇瀁：非常可惜

中央社／ 台北28日電
台灣史研究巨擘曹永和故居（圖）被認定不具文資價值。記者何定照／攝影
台灣史研究巨擘曹永和故居（圖）被認定不具文資價值。記者何定照／攝影

北市文化局昨開文資會審查曹永和故居文資價值，認定建物內部多次改建後原貌保留得很少，且曹永和的貢獻跟建物無直接關聯，認定不具文資價值。

不過，國家文化藝術基金會董事長林淇瀁（向陽）今天接受中央社電話專訪時表示，他覺得曹永和院士生前住超過30年的台大宿舍群如果無法保留下來，非常可惜。

林淇瀁表示，無論是從曹永和院士提出的台灣島史觀，加上這一批台大宿舍群歷史90年，曹永和居住超過30年以上，從這兩個角度來看，都有保存下來的意義。如果可以保留，對於台灣的大學教育甚至台灣研究的歷史，都是很重要的象徵意義，也能夠讓曹永和研究台灣的精神被記錄下來。

曹永和故居位於溫州街52巷內僅存的首批台大宿舍群，但面臨都更可能要拆除，由曹永和文教基金會、台灣大眾史學協會與台灣歷史學會等發起連署，希望讓故居具有文資身分予以保留。

文化局文化資產科長邱稚亘指出，曹永和故居一案從去年7月就進入專案審查程序，歷經專案會議、文資委員討論與會勘，文化局已確保各方能充分表達意見、陳述資料，文資審議會經雙方抽籤協調發言並投票表決，最終委員決議該故居不具文資價值，因此不予保存。

文資委員認為，宿舍內部格局因多次改建，大部分已經不是原貌，且曹永和的貢獻與建築物無直接關聯，經投票，6票同意、16票不同意，最終認定建物不具文資價值。

已故台大教授，中研院院士曹永和被譽為「自學典範」，台灣史巨擘，但他的正式學歷只有台北州立第二中學校（現為成功高中），但靠自學成為台大教授、中研院院士故事，轟動國際。

曹永和1920年出生於士林，只以中學畢業，但到台大圖書館擔任助理員時，靠著自學，一路從館員、典藏股長、閱覽組主任升到圖書館主任，圖書館成為他的研究室。

曹永和研究以荷西據台時期為主，靠自學精通日、西、荷等多種語言，以海洋史角度看台灣歷史發展，擺脫漢人開發史的框架。曹永和研究台灣島嶼是如何受到中國大陸沿海、日本、東南亞，及西班牙、荷蘭殖民者的影響。他獨創的「台灣島史觀」不同過去偏重漢人族群的史觀，對近代台灣史研究影響深遠。

曹永和65歲開始在台大任教，78歲當選中央研究院院士，曾獲行政院文化獎章、荷蘭皇家勳章及旭日中綬章等多項榮譽。曹永和90歲退休，2014年過世，享耆壽94歲。

台大 永和 院士

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