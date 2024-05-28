快訊

前刑大隊長林明佐貪汙洩密...檢第三波搜索 博弈老闆、前記者收押

韓式甜點「扁可頌」爆紅賣進台灣超商、麵包店 一票人喊邪門歪道：包包就有

綠營反國會改革為何矛頭都對準黃國昌？關鍵只有一個字

全台首學課程博覽會 6月5日成大登場

中央社／ 台南28日電

台南市長黃偉哲今天宣布，第6屆全台首學課程博覽會6月5日在國立成功大學登場，主題是「讓每個孩子在每一堂課都有學習-數位融入課中差異化教學」，讓學子持續學習進步。

黃偉哲今天在記者會表示，「有教無類」是教育工作者的責任，「因材施教」展現教育工作者能力及用心，今年全台首學課程博覽會以「落實課中差異化教學」為主題，透過精準適性教學，讓學子在不同學習程度上有差異化程度的參與，不會被遺忘。

台南市政府發布新聞稿指出，今年課程博覽會以「讓每個孩子在每一堂課都有學習」為理念，以「數位融入課中差異化教學」為策略，分享如何在課堂中善用數位學習輔助工具，讓學子有效學習及持續進步。

市府教育局表示，今年全台首學課程博覽會5月1日起在台南市各國中小學辦理公開授課分享會及24場分區課中差異化教學工作坊，6月5日開幕將舉辦「課中差異化教學論壇」，同時展現台南市40所學校實施課中差異化教學成果，也將安排38場亮點教師線上說課，透過線上互動激盪更多學習可能。

黃偉哲

延伸閱讀

晴空匯火警2消防殉職 黃偉哲：台南絕不能發生氣瓶空氣不足狀況

南市某托嬰中心管教不當遭罰 家長陳情捍衛說與事實不符

民進黨地方黨部改選 黃偉哲重申選後團結重要性

南科從業人口近10萬也要有跨年晚會？黃偉哲簽署承諾書

相關新聞

教團預估：高三生赴陸讀大學 今年再增800至1000人

卓榮泰內閣甫上任，日前接連表達盼中國大陸開放陸生學位生來台，並由教育部啟動暫緩五年的陸生學士班招生簡章。但教育團體今天指...

賴總統籲重啟陸生來台 大學問網站將開升學專區

總統賴清德在就職演說中提及，兩岸重啟對話和大陸學位生來台就讀。大學問網站今天表示，將開設「陸生專區」頻道，整理來台升學相...

教育部跨域教師培力 培養學生運算思維、程式設計知能

教育部「PBL-STEM+C跨域統整學習扎根計畫」多年來培力跨領域教師，提供程式軟體公版教具等工具，發展有趣而具啟發性的...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

調查白恐受害者陷苦戰 台南師「以廟尋人」揭錯誤史實

國教署人權教育資源中心要繪製台南白色恐怖地圖，家齊高中負責要找的人資料太少，老師瞎子摸象許久，後來改以廟尋人，終於找到關鍵人並翻出許多學生照，發現受難者並非台南女中校友，而是自家校友，這段奇遇，不但更正維基百科錯誤、發展出一系列探究與實作課程，還牽引出一連串有趣的故事。

拚雙語國家 教長鄭英耀：需要30年

新任教育部長鄭英耀昨天首度在立法院教育及文化委員會備詢，立委關注賴清德總統一手推動的二○三○雙語政策，以及賴總統擔任行政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。