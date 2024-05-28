全台首學課程博覽會 6月5日成大登場
台南市長黃偉哲今天宣布，第6屆全台首學課程博覽會6月5日在國立成功大學登場，主題是「讓每個孩子在每一堂課都有學習-數位融入課中差異化教學」，讓學子持續學習進步。
黃偉哲今天在記者會表示，「有教無類」是教育工作者的責任，「因材施教」展現教育工作者能力及用心，今年全台首學課程博覽會以「落實課中差異化教學」為主題，透過精準適性教學，讓學子在不同學習程度上有差異化程度的參與，不會被遺忘。
台南市政府發布新聞稿指出，今年課程博覽會以「讓每個孩子在每一堂課都有學習」為理念，以「數位融入課中差異化教學」為策略，分享如何在課堂中善用數位學習輔助工具，讓學子有效學習及持續進步。
市府教育局表示，今年全台首學課程博覽會5月1日起在台南市各國中小學辦理公開授課分享會及24場分區課中差異化教學工作坊，6月5日開幕將舉辦「課中差異化教學論壇」，同時展現台南市40所學校實施課中差異化教學成果，也將安排38場亮點教師線上說課，透過線上互動激盪更多學習可能。
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