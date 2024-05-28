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教育部跨域教師培力 培養學生運算思維、程式設計知能

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
光明國中教師蔡淑君帶領學生參賽PBL-STEM+C跨域統整學習扎根計畫所舉辦的「2022 STEM數位跨域 創意創新運算思維學生黑客松」，獲得中學組銀獎。圖／教育部提供
光明國中教師蔡淑君帶領學生參賽PBL-STEM+C跨域統整學習扎根計畫所舉辦的「2022 STEM數位跨域 創意創新運算思維學生黑客松」，獲得中學組銀獎。圖／教育部提供

教育部「PBL-STEM+C跨域統整學習扎根計畫」多年來培力跨領域教師，提供程式軟體公版教具等工具，發展有趣而具啟發性的運算思維課程。有教師藉此發展出「AI智慧創意捐款箱」、「智慧教室冷氣」等課程，培養學生運算思維和程式設計知能，也讓學生直呼課程最有趣。

教育部自108年起委請國立高雄師範大學等4所大學辦理「PBL-STEM+C跨域統整學習扎根計畫」，希望增進學生邏輯與運算思維能力。台中市光明國中資訊科技老師蔡淑君加入計畫團隊教師培力，在研習中創造出「安全汽車設計師」課程，另外搭配計畫團隊提供的NKNUBLOCK程式軟體公版教具，設計「智慧教室冷氣」課程，讓學生學習物聯網的概念和實際操作；更融入SDGs、AI影像辨識等，開設「AI智慧創意捐款箱」課程，培養學生運算思維的同時，也讓學生們感受學習的樂趣。

有學生在畢業前回饋蔡淑君，表示雖在國中會考前「腦子枯竭」，但是製作創意功能的課程「完全就是在逼我使用大腦，回想起來就覺得最有趣。」對此蔡淑君期許自己能夠透過不斷學習和成長，為孩子們帶來更多有趣而具啟發性的運算思維課程。

國立台南大學附小教師王新昌、陳錦亭及王寧嘉於108學年度起成為計畫夥伴，持續與專家教授及各縣市教師共備，發展「多功能睡眠鐘」、「校園安全好智慧」、「空氣品質知多少」、「我與紫外線捉迷藏」等專題式學習課程，供全國參與計畫學校教師參考運用，將課程結合SDGs，並運用運算思維與程式設計知能，以及計畫團隊研發的公版教具，探究與解決生活情境問題。

教師 設計師

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