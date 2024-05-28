科技教育嘉年華6月1日登場 互動教具體驗實作趣味
「2024科技Fun手玩－科技教育嘉年華」6月1至2日在科工館舉行，現場將呈現22縣市、100所科技中心的推動成果，並提供互動教具讓民眾感受動手實作的趣味。
教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，科技中心是科技領域推動的重要推手，目前全台各縣市共有100間科技中心，扮演垂直與橫向資源整合的重要角色，提供師生研究專題、實作探索、想像及發現的空間。
由教育部國教署主辦、科學工藝博物館與高雄師範大學共同承辦的「2024科技Fun手玩－科技教育嘉年華」，於6月1至2日在科工館舉行，邀集22縣市呈現100所科技中心推動成果，並提供高互動性教具，讓民眾感受實作趣味，體驗「做、用、想」的科技精神。
今年的「科技小學堂」由中南部的科技中心籌劃實作課程，例如嘉義縣永慶科技中心推出「機構自走象」，運用重心轉移的原理，不需倚靠能源動力就能前進；屏東縣南州科技中心推出「積木連發槍」，運用齒輪棘輪原理及槓桿原理，組成連發橡皮筋手槍。
國教署表示，十二年國教課綱的科技素養希望透過專題課程，讓學生從生活中發現問題並培養運用科技工具解決的能力，學習方式也強調與日常的結合，期待未來學生在科技領域學習能進行跨領域整合，讓學習成果透過新興科技展現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言