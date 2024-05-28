賴總統籲重啟陸生來台 大學問網站將開升學專區

總統賴清德在就職演說中提及，兩岸重啟對話和大陸學位生來台就讀。大學問網站今天表示，將開設「陸生專區」頻道，整理來台升學相關資訊，呼應政府重啟學位陸生來台。

大學問網站發布新聞稿指出，自2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，大陸學位生學士班招生簡章已5年未公告，陸生學士班學生人數近歸零；在疫情解封後，陸續有陸生來信詢問台灣何時開放學位生申請。

大學問網站表示，賴總統在就職演說提及希望重啟陸生學位生來台，教育部長鄭英耀也說，預計114年5月公告陸生學位生學士班簡章，這個善意回應讓陸生有感，大學問網站今年5月來自中國的瀏覽網站人數比去年成長21.3%。

反觀對岸對台招生，大學問網站觀察，過去5年招生大學從308所增加為今年424所，今年赴中國升學的大一新鮮人，對照過去歷史數據推估，可能比去年增加、突破3000人，對於少子女化下的國內大學招生情勢，無疑是雪上加霜。

大學問網站認為，開放陸生學位生來台就學，除了促進兩岸青年相互了解，也是在少子女化導致生源減少下，提供台灣優質教育資源給予對岸年輕學子學習環境。

呼應政府重啟陸生學位生來台升學的措施，大學問網站將於近期開設「陸生專區」頻道，為陸生整理來台升學的官方政策、學制、簡章等最新資訊，提供陸生參考。