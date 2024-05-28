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教團預估：高三生赴陸讀大學 今年再增800至1000人

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育團體評估今年趨勢，赴陸升大學的新鮮人，預計將比去年增加800至1000人。圖為北京大學。圖／聯合報系資料照片
教育團體評估今年趨勢，赴陸升大學的新鮮人，預計將比去年增加800至1000人。圖為北京大學。圖／聯合報系資料照片

卓榮泰內閣甫上任，日前接連表達盼中國大陸開放陸生學位生來台，並由教育部啟動暫緩五年的陸生學士班招生簡章。但教育團體今天指出，今年一至三月間，台灣學生赴大陸升大學詢問度增加逾50%，評估今年趨勢，赴陸升大學的新鮮人，預計將比去年增加800至1000人。

總統賴清德520於就職演說宣示，「重啟陸生學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。」教育部長鄭英耀昨日於立法院備詢時也公開表示，預計114年5月公告陸生學位生學士班簡章。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉表示，自2020年疫情以來，我方已5年未公告大陸學位生學士班招生簡章，隨學生逐漸畢業，陸生學士班學生人數已近歸零，近期陸生研修生交流雖然逐次恢復，但學位生申請依舊未開放。

魏佳卉也指出，反觀大陸對台招生，過去5年，招生大學從308所增加為今年424所，台灣高中應屆畢業學生報考及錄取大陸大學人數，以福州大學為例，去年錄取220名台生，今年錄取人數又創新高達291人，可見兩岸學生升學及開放申請政策力道出現極大反差。

魏佳卉也指出，反觀今年1月至3月間，與去年同期相較，台灣學生對大陸大學查詢和詢問度則增加逾50%，評估今年9月開學前，各大學若未進行相關配套輔導措施，今年赴大陸升學的大一新鮮人，對照過去歷史數據推估，將比去年增加800至1000人；赴大陸升學的高中生則可能突破3000人，對少子化下國內大學招生情勢無疑是雪上加霜。

今年大陸高考報考人數1342萬創歷史新高，台灣學測考生人數12萬餘人為史上第3低。魏佳卉表示，未來10年將是大陸大學入學考試競爭最激烈、需求最大的時刻；台灣則將在4年後迎來史上高中畢業生人數的谷底，開放陸生學位生來台，除了促進兩岸青年相互了解，也是兩岸相互解決對方大學就學高峰壓力，以及少子化生源困境。

升學 少子化 陸生

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