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第50屆曾虛白獎獎勵辦法公布 增學生短影音類獎項

中央社／ 台北28日電

第50屆曾虛白先生新聞獎將於7月開跑，因應全球短影音蓬勃發展趨勢，「台電大專院校學生環境與生態永續報導獎」取消「攝影類」獎項，新增「短影音類」，歡迎大專院校學生踴躍參賽。

曾虛白先生新聞獎是台灣最早創立的新聞獎項，極具指標性，每年都吸引眾多新聞從業人員及自由投稿人報名；特別針對學生設立之台電大專院校學生環境與生態永續報導獎，更是在尚未開放報名前，就接到許多大專院校學生的熱切詢問。

曾虛白先生新聞獎基金會表示，今年度除維持「公共服務報導獎」、「新聞學術著作獎」、「媒體素養獎」、「信義房屋社區營造與地方創生報導獎」外，學生專屬的「台電大專院校學生環境與生態永續報導獎」獎項，今年度取消「攝影類」獎項，新增「短影音類」獎項，以因應全球短影音蓬勃發展趨勢，尤其短影音內容輕薄短小，能快速抓住閱聽大眾注意力，亦能迅速傳播，增加此類別盼能鼓勵更多大專院校學生關懷環境生態永續議題。

第50屆曾虛白先生新聞獎獎勵辦法自即日起公布於曾虛白先生新聞獎基金會官網（https://www.cna.com.tw/project/thp_award/index.html），報名時間自113年7月1日起至113年7月15日止，採網路報名，歡迎各界踴躍參賽。

台電 永續

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