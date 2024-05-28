拚雙語國家 教長鄭英耀：需要30年

新任教育部長鄭英耀昨天首度在立法院教育及文化委員會備詢，立委關注賴清德總統一手推動的二○三○雙語政策，以及賴總統擔任行政院長任內，被指為「操盤手」的卡管案。鄭英耀坦言，雙語政策可能還需更長時間；大學校長遴選機制應由專業出發，任內會朝向不再讓政治干預學術自主的事件發生而努力。

賴總統擔任台南市長時，發布雙語政策，擔任行政院長時更推行二○三○雙語國家的政策發展藍圖，立委柯志恩就說，雙語亂象叢生、教學現場怨聲載道，因此質詢時問鄭英耀，台灣於二○三○年真的能變成雙語國家？鄭英耀坦言，讓新世代年輕人直接和國際接軌是正確的方向，也同意可能需要更長的時間，「從現在開始做，如果要走卅年，現在不做，未來還需要卅年」。

另外，賴總統去年在總統辯論會上稱，台大前校長管中閔能擔任台大校長，是在他擔任行政院長任內核定，管中閔對此發文痛批，政府粗暴干涉台大校長遴選，破壞大學自治，文中直指時任閣揆就是賴清德。

立委洪孟楷昨質詢便提到，政大教育系教授周祝瑛日前表示，鄭英耀在擔任中山大學校長時，曾向她坦承卡管案是不對的，洪孟楷要求鄭英耀證實此說法。

鄭英耀回應時表示，與周祝瑛是學長學妹關係，有時會聊天，但因時間久遠，已不記得是否說過「卡管案是不對的」這句話，但他強調大學的學術自主，且校長遴選應該回到大學內，從專業出發，就學術論學術，任內會朝這個方向努力。

賴總統日前在就職典禮上主動提及盼中國大陸開放學位生來台，鄭英耀上任後更宣示首要工作是讓兩岸青年恢復交流，更傳出將恢復已暫停五年的陸生學士班簡章，預計明年五月公告。鄭英耀昨表示，期待未來大陸也讓年輕人來台學習，有助於兩岸年輕學生積極正面的互動，並已和陸委會合作，目前還在積極聯絡中。