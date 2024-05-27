2030年能達成雙語國家目標？教長鄭英耀：需要30年

雙語政策在教學現場爭議不斷，教育部長鄭英耀今日在立法院教育及文化委員會初登板，就被問到2030年是否能達到雙語國家的目標。對此，鄭英耀坦言雙語政策可能需要更長的時間，教育部則指出，將漸進式穩健推動雙語教育。

賴清德總統在擔任台南市長時，於2014年起發布雙語政策，後續擔任行政院長時更推行2030雙語國家的政策發展藍圖。學生團體EdYouth近日發布最新108課綱觀察報告，當中針對雙語政策的調查卻發現，過半學生認同雙語政策「拔尖不扶弱」。

今日立法院教育文化委員會邀請鄭英耀列席報告業務概況，並備質詢。立委柯志恩質詢時表示，賴清德總統的目標是2030年達成「雙語國家」，也花了100億的預算，但如今雙語亂象叢生、教學現場怨聲載道，她認為鄭英耀任職中山大學校長期間，非常配合雙語政策，因此問：「2030年台灣真的能變成雙語國家？」

鄭英耀提及：「我們並不是雙語國家，我們在推的是雙語教育的政策」，他表示2030年的政策是要讓新世代的年輕人能與國際接軌，也同意可能需要更長的時間，但如果現在開始做需要30年的時間，現在就算不做、未來還是需要30年。

柯志恩認為，不要把時間「掐在」2030年，多數學者、專家認為政策沒有經過思考、走火入魔，雙語教育成國王的新衣。另外，雙語政策是在108課綱上路後才出現，根本不在課綱規劃內，如何和課綱並存是很大的問題。

教育部今日在業務報告中則指出，將漸進式穩健推動雙語教育，均衡完善高中以下教育階段的雙語化條件，落實友善英語學習環境，提高學生使用英語的頻率及流暢度，從基礎扎根，深化學生生活英語溝通例，積極培育本國籍雙語師資。