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台灣文學向世界發聲 郭強生朗誦尋琴者法文版

中央社／ 台北27日電

法國一年一度的「文學之夜」日前在巴黎義大利文化中心舉行，台灣作家郭強生受邀參與，並朗誦他的作品「尋琴者」法文版，台灣文學向世界發聲。

根據文化部發布新聞稿，巴黎外國文化中心論壇推動「文學之夜」，25日在巴黎義大利文化中心舉行，文化部駐法國台灣文化中心邀請作家郭強生參與。

新聞稿指出，郭強生筆耕逾40年，2020出版「尋琴者」以演奏者與鋼琴的關係，投射出人與人之間的各種情感，推出之後即獲台灣文學獎「金典獎」、Openbook好書獎肯定，隔年再獲聯合報文學大獎、台北國際書展大獎「小說獎」首獎。

「尋琴者」已售出美、日、韓、西班牙、印尼、法國等14國版權，法譯版「Taipei Pianissimo」則在今年2月由法國知名出版社Picquier出版。

「2024文學之夜」共有台灣、羅馬尼亞、匈牙利、義大利等20個國家參與，各國獲邀作家將逐一登台分享創作歷程，並讓作家以法文或自身母語朗誦作品。

值得一提的是，巴黎市政府與巴黎市立劇院特別將「文學之夜」納入「巴黎詩歌藝術節」活動的一環，由作家以母語念一首跟體育或身體相關之詩作，除了郭強生親自朗誦他的作品外，另一住台灣作家、詩人李進文則朗誦「2014足球．足球」詩文。

「巴黎外國文化中心論壇」於2002年創立，成員涵蓋58國文化中心，駐法國台灣文化中心是「巴黎外國文化中心論壇」創始成員及理事國之一，每年皆參與組織主辦的活動，歷年來推介包括陳育虹「我告訴過你」、羅智成「夢中邊陲」詩選集、紀大偉「珍珠」短篇小說集、高翊峰「泡沫戰爭」和零雨「田園」詩集等作品，讓台灣文學向世界發聲。

巴黎 義大利 郭強生

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