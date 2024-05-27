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新政府盼陸生來台 教長鄭英耀：積極聯絡中

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
今日立法院教育文化委員會邀請鄭英耀（圖中）列席報告業務概況，並備質詢。記者李芯／攝影
今日立法院教育文化委員會邀請鄭英耀（圖中）列席報告業務概況，並備質詢。記者李芯／攝影

新政府、新內閣甫上任就接連表達盼中國大陸開放陸生學位生來台，並將恢復公告陸生學士班簡章。對此，教育部長鄭英耀今天強調過去陸生來台滿意度高達七成，目前已和陸委會合作，還在積極聯絡中。

賴清德總統日前在就職典禮上主動提及盼中國大陸開放學位生來台，鄭英耀上任後也宣示，首要工作是讓兩岸青年恢復交流。對此，教育部擬恢復已暫停5年的陸生學士班簡章，預計明年5月公告，屆時若恢復陸生學士班學生來台，將於明年7月放榜入學。

今日立法院教育文化委員會邀請鄭英耀列席報告業務概況，並備質詢。鄭英耀在會前接受媒體聯訪時表示，過去陸生來台的滿意度高達七成以上，對中國大陸的學籍採認已有365校，並提供獎學金，今年還將陸生納保，希望能夠提供陸生更優質的學習環境，獲得更好的照顧。期待未來大陸也讓年輕人來台學習，有助於兩岸年輕學生彼此更積極正面的互動。

不過，多名國民黨立委指出，教育部今日進行業務報告，長達37頁、涵蓋12大重點的報告內容，卻沒有提到陸生來台議題，鄭英耀也坦言是他的疏忽，才剛上任，書面報告尚有很多精進空間。立委萬美玲詢問，陸方109年就暫停陸生來台，過去蔡政府時代不是沒有對此努力過，但溝通無效、對岸已讀不回，目前中國大陸是否有回應？鄭英耀今日表示，跟陸委會已有合作，目前還在積極聯絡中。

立委陳秀寳則詢問，中國大陸學位生簡章公告，是否比照過去人數開放？鄭英耀回應，目前按既有的辦法是核定各校招生人數的2％，未來如果陸生願意來台灣當然樂觀其成，不排斥放寬招生名額。陳秀寳表示，認同教育部釋出善意、廣納各國學生來台，但其實陸生不來很大的變因是中國單方面控制，建議除了中國大陸學位生，名額也可適度調整給其他國家。

而立委范雲也提醒鄭英耀不要忘了台灣學生，前部長潘文忠的三大未竟之業「學生輔導法」、「營養午餐條例」、「大學法」，希望鄭英耀儘速啟動修法。高教、國教、幼教三大學層都至少還有三大問題未解，同時涉及教師和學生權益以及整個體制環境，盼能加緊腳步。

鄭英耀 陸生

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