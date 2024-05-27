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曾提卡管案是不對的？鄭英耀：校長遴選應從專業出發

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
立委洪孟楷在質詢時指出，政大教育系教授周祝瑛日前表示，教育部長鄭英耀在擔任中山大學校長時，曾向她坦承卡管案是不對的。記者李芯／攝影
立委洪孟楷在質詢時指出，政大教育系教授周祝瑛日前表示，教育部長鄭英耀在擔任中山大學校長時，曾向她坦承卡管案是不對的。記者李芯／攝影

教育部長鄭英耀今首度到立法院教育及文化委員會報告並備質詢，有立委問他是否曾指出「卡管案是不對的」，鄭英耀強調校長遴選應從專業出發，就學術論學術。

立委洪孟楷質詢時指出，政大教育系教授周祝瑛日前表示，鄭英耀在擔任中山大學校長時，曾向她坦承卡管案是不對的，洪孟楷要求證實這樣的說法。對此，鄭英耀說：「對不起，因為時間是有一點....」，並強調大學的學術自主，且應從學校機制來做適當的校長遴選。

洪孟楷強調，過去8年蔡政府執政期間，卡管案及論文抄襲嚴重傷害大學自主、學術倫理，他進一步質問鄭英耀，政治黑手是否不該介入校長遴選，並要求承諾任內不會發生政治力干涉大學自主、學術倫理的情形。鄭英耀表示，校長遴選基本上應該回到大學裡面，從專業出發，就學術論學術，任內會朝這個方向努力。

鄭英耀過去被外界認為是「菊系人馬」、意識形態強烈，柯志恩質詢時指出，擔任教育部長最忌諱的是把政治意識帶入教育，並強調政治不可以汙染教育。鄭英耀回應，過去以來一直都是從專業談教育、人才培育，身為教育人，他只關心台灣的教育怎麼更好。

校長遴選 鄭英耀

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