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AI、數位學習納118課綱 教長鄭英耀：廣聽家長、老師聲音

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
今日立法院教育文化委員會邀請鄭英耀列席報告業務概況，並備質詢。記者曾原信／攝影
今日立法院教育文化委員會邀請鄭英耀列席報告業務概況，並備質詢。記者曾原信／攝影

教育部日前指出，AI科技是118課綱的重要議題。教育部長鄭英耀今天表示，未來會廣聽來自基層家長、老師們的聲音，更積極思考如何提升老師的科技素養，也不排斥加入AI科技。教育部的報告則指出，113年將完成新版中小學數位指引，其中會納入AI課程、生成式AI輔助教學原則等內容。

今日立法院教育文化委員會邀請鄭英耀列席報告業務概況，並備質詢。教育部在業務報告中指出，未來將深化高中以下學校數位學習及科技教育，因應AI人工智慧發展運用，預計113年10月完成新版「中小學數位教學指引3.0」，納入學生及教師面數位素養、人工智慧使用風險、生成式AI輔助教學原則，規劃AI課程、辦理相關研習等等，打造AI素養及其運用知能。

另外，教育部本月初指出，數位學習及AI相關科技已是下一波課綱研修重要議題。今天業務報告中也指出，現階段將啟動下一波118課綱研修前置作業，以鞏固、精進和前瞻3個面向推動課綱研修工作，其中在「前瞻」方面，將因應時代變遷、新科技發展及國家重要政策，讓課綱與時俱進，包括把數位學習及人工智慧納入課綱等等。

針對AI入課綱，鄭英耀今日在立法院教育文化委員會前接受媒體聯訪時回應，98課綱當時就納入資訊科技，108課綱把科技融入各學科教學，未來課綱的大方向在培養台灣未來人才的圖像。未來會更積極思考如何提升老師科技素養、融入教學，廣聽來自基層家長、老師們的聲音，且不排斥未來加入AI科技。

108課綱 教育部 素養

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