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新北國小、幼兒園教甄 月底初試放榜

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北市國小教師甄試初試昨在新北蘆洲國中舉行，一早考生陸續抵達考場，9點一到考生陸續進入教室應試。記者許正宏／攝影
新北市國小教師甄試初試昨在新北蘆洲國中舉行，一早考生陸續抵達考場，9點一到考生陸續進入教室應試。記者許正宏／攝影

新北市113學年度國小暨幼兒園教甄開缺906名，有6102名考生報考，昨天在蘆洲國中等8校登場。今年除首開表演藝術科外，也廣開116名特教缺額，整體缺額是近5年最多。

教育局長張明文說，新北市國小暨幼兒園教甄歷年缺額數為全國之冠，今年缺額有906名，為提升特殊教育品質，今年開缺116名，從2019年起增加1億5千萬人事費，聘任特教正式教師

此外，因應國家語言發展法，新北積極推動本土語教育，建立本土語文加分機制，每1語別認證加2分；另為廣納多元專業人才，也有英語文能力加分、學科知能評量加分、體育類科獲全國運動會前3名加分等策略，吸引教師加入新北教育行列。

除正式教師甄選外，教育局近年也與師培大學合作培育公費生，5年內提列近百名公費生缺額，為偏鄉學校提供更優質、穩定師資，暑假也規畫完整新進教師研習，讓教育新血能在113學年度一開學就上手。

教甄初試成績將在5月28日公告於新北市教育人員聯合甄選報名系統（https://career.ntpc.edu.tw），初試錄取名單5月31日晚間9點前公告於新北市教育人員聯合甄選報名系統及正義國小網站首頁。

教師 教育局

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