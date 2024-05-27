高中師：數位學習+AI問答 最佳搭配

中華適性教育發展協會昨舉辦論壇，探討生成式AI對教與學的影響。有大學教授分享如何因應生成式AI對入學審查的公平性，有高中老師舉例，最好的學習搭配是「數位學習」加上「AI問答」，等於找老師教學、又找了助教輔助。

教育部政務次長葉丙成表示，過去台灣老師不太敢運用數位工具輔助教學，因為難保證學生考試成績不會下降、甚至被家長投訴，直到疫情期間老師被迫使用數位工具，台灣的數位教學才大幅度上路。

隨著ChatGPT等工具出現，外界擔心AI影響入學審查公平性，台灣大學副教務長陳林祈指出，台大舉辦書面審查已有廿五到卅年的時間，老師平常心看待AI。為求謹慎，台大請各學系強化申請入學口試、筆試及實作展演等審查，需依照評量尺規審查，並留存原始書審資料備查。

國立興大附中教師張啟中說，最好的學習搭配是「數位學習」加上「AI問答」，學生可以利用網路影片自學，有問題就問AI，等於找老師教學、又找了助教輔助。

清華大學物理系教授王道維則分享在理工領域使用AI虛擬助教「小TAI」的經驗，大學物理系需要大量使用微積分來學習物理，但一○八課綱在高三並無微積分的基礎介紹，小TAI便能協助學生自主學習，像是看懂課本、推導公式、回答習題等。