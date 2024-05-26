台南市提早辦國中小教甄搶人才 教產工會：請多給福利

台南市教育局為了吸引更多好人才來台南任教，今年提前辦理國小教甄，缺額230名，目前已進1400人報名，今年國一新生也大增3100多人，因要增班，也將辦國中教甄。南市教產工會表示，提早辦教甄是好事，但新老師常會被叫去當行政人員，除了應提高行政編制人數，減輕壓力，多增誘因，福利也應給多一點。

教育局長鄭新輝指出，學校主為行政與教學，這是生態關係，多年來因教師不願當行政，而發生行政大逃亡問題，因此問題也繞著提升編制人數、增加福利等，若財源足，不排除有更好的福利條件，像市長黃偉哲上任時不休假加班費天數只有3天，現已增加到13天。實際上，行政與教學的生態關係，原本就是學校老師們一起分擔，因有人願意擔任行政，有人不願意，因此，若有教師願意擔任行政，學校就可協調，經老師同意，願意當的人少點課，不願意當的人多上點課解決，在不涉及編制、人事費下是可行性、效益高的做法。

南市教育產業工會理事長陳葦芸表示，提早辦理教師甄試是好事，但也應給老師更多福利，以增加來台南服務的吸引力。她說，因為許多新考進來的老師都會被叫去接行政，而目前行政編制人數有限，若能增加編制人力，可減輕新進教師接任行政工作壓力；另南市不休假加班費僅給13天，倒數第2 ，僅多於雲林的11天，應再提升天數，多增加福利。

台南市多年來國中小教甄都是7月才辦，因北部縣市政府普遍在6月下旬就辦，被認為人才都先被搶走了，教育團體建議南市府也能提早舉辦，為此，教育局提早市內教師調動、縣市教師介聘等作業，將提早在6月23日辦理國小教甄，國中教甄則是6月30日。

教育局昨天公布教師暨學前特教師缺額共230人，其中身心障礙班、學前特教班正式教師34人、普通班正式教師缺額136人、偏遠地區教師50人、專任輔導教師10人，國小教甄5月23日至29日報名，登記人數1518人，已有1371 人報名。