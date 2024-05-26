宜蘭營養午餐秘書9成由教職員兼任 教師工會：設專職人力

宜蘭縣推動營養午餐免費以來頗受好評，另一方面營養午餐人力卻是個問題，教師工會表示，午餐秘書有9成都是教職員兼任，從驗菜、測量溫度、配送到記錄，非本質工作壓力沉重，希望設置專職人力；縣府教育處表示，目前人力規定依照中央辦法，若中央願意增設也樂觀其成。

宜蘭教師職業工會理事長葉明政指出，目前縣內公立中小學的午餐秘書，60%是教師兼任，30%是職員兼任，只有10%才是營養師；秘書最主要的任務是監督營養午餐的安全性，以及配送午餐、記錄學生反映、核銷單據等行政工作。

葉明政表示，若校內自有廚房，午餐秘書上午7時40分許就要到廚房驗菜，接近中午還要到廚坊監督烹煮狀況，起鍋時要測量食物中心溫度保證有熟；校內沒有廚房，午餐秘書還得到中央廚房督餐，並負責配送。這還是一切順利的狀況，如果出了意外比如食材不夠，就更傷腦筋了。

葉明政說，午餐秘書的工作包含許多食品專業，比如看報表確認營養素、正確量測食物溫度、判斷廚工烹飪狀況等，對非專業的教職員而言都要從頭學習，許多兼任秘書走進廚房只感覺手足無措，營養午餐又攸關學童健康，「現場壓力真的非常沉重」。

葉明政認為，推動免費營養午餐，雖然是「午餐正義」的一大進展，卻不是唯一的標準，人力也很重要，日本行之有年的午餐機制，都是有專業的團隊、空間來運作；如果要用高標準要求教學現場，應該配置相應的協助，比如專職負責營養午餐的人員。

教育處表示，每學期舉辦午餐秘書衛生講習，協助各校秘書熟悉專業任務，也讓兼任的教師每周減課2節，盡量減少負擔。人力配置需依照中央規定，比如學校衛生法第23-1條規定40班以上才能設置營養師；若中央願意修法，增設人力降低一線壓力，縣府當然樂觀其成。