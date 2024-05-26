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推交通安全教育 教部補助建置教學材料包和影片

中央社／ 台北26日電
為支持學校推動交通安全教育，教育部國民及學前教育署補助靖娟基金會，在今年完成教學材料包8單元、教學影片10部，建置於教育雲等平台，提供教師使用。示意圖／聯合報系資料照
為支持學校推動交通安全教育，教育部國民及學前教育署補助靖娟基金會，在今年完成教學材料包8單元、教學影片10部，建置於教育雲等平台，提供教師使用。示意圖／聯合報系資料照

為支持學校推動交通安全教育，教育部國民及學前教育署補助靖娟基金會，在今年完成教學材料包8單元、教學影片10部，建置於教育雲等平台，提供教師使用。

教育部今天發布新聞稿指出，安全教育為12年國教重要議題，以交通安全列為首要推動重點，國教署自111年起委託專業團隊陸續製作多元且專業的教學資源，國小階段引導學生體驗安全過路口及乘車的要領，國高中階段以行人、自行車、機車等安全騎乘主題，強調學生於不同的用路行為，應負擔的義務與責任。

配合「道路交通安全基本法」於112年12月15日公布實施，為支持學校推動交通安全教育，國教署補助靖娟基金會，於今年完成交通安全教學材料包8單元、教學影片10部，建置於教育部教育雲、因材網、國民中小學課程與教學資源整合平台「安全教育專區」等，讓教師有充足的教學資源。

國小教學影片以國內動畫電影「妖果小學」人物為背景製作，國高中影片以情境劇場方式呈現，讓學生從生動活潑的故事情節中，培養危險感知能力。

台中市旭光國小生教組長郭義賢表示，交通安全教材包有豐富的圖文及影音資源，配合學習活動流程解析，大幅減輕教師備課時間，且教材包主題與生活結合，讓教師能依據學生面臨的交通現況，選擇適合的主題教學。

國教署提到，為從小扎根交通安全教育，已訂定「高級中等以下學校教科用書編修交通安全教育內容獎勵計畫」，鼓勵教科書出版公司依據交通安全課程架構及教學示例，自113年起編修教科書時，納入更多正確且適齡適性的交通安全教育內容。

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