教育部1.5億開技藝專班 用實作認識技職學群

教育部國教署112學年度與15個直轄市及縣市政府合作開辦54班、14個職群課程的國中技藝教育專案編班，共核定約1億500萬元經費。多所學校的技藝專班學生在技藝競賽獲得佳績，嘉義兩校專班的學生更有9成以上畢業後繼續就讀技職學校。

國教署表示，屏東縣112學年度共有9校申請開辦10個技藝專班，其中林邊國中已連續16年辦理專班課程，學校結合社區相關資源，開設餐旅、家政、食品及設計4種職群，學生不但在全縣技藝競賽屢獲佳績，在學習部分也展現積極態度。新北市立中正國中自108學年度起開始辦理，提供家政、電機與電子、設計及食品等4種職群的課程，於新北市國中技藝競賽皆有優秀表現。

嘉義縣中埔國中自106學年度起設置技藝專班，以餐旅、動力機械、電機與電子、設計等職群為主；梅山國中因鄰近大埔美工業區，配合工業區內觀光工廠群聚，學校開設餐旅、商業與管理2種職群課程，兩校技藝專班皆有超過9成以上的學生畢業後繼續選讀技職相關學校。

國教署表示，國中技藝教育課程提供學生適性發展的學習管道，讓學生透過模擬實作學習，加深對該職群的認識，發掘自我興趣與發展潛能，評估自己的生涯選擇，進而順利銜接技術型高中與五專課程。國教署將持續攜手各直轄市與縣市政府共同落實技職教育的推動，讓學生適性學習之路更加寬廣順暢。