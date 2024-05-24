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深耕客語幼兒教育 古秀妃擬追加預算擴大辦理

中央社／ 台北24日電

客委會宣布攜手13縣市啟動「幼幼講客列車」，新任主委古秀妃今天表示，今年將有204間幼稚園加入客語幼兒教育，投入新台幣4000萬元，往後預計再追加2000萬元，效果好會加倍。

客家委員會繼101年度起辦理「幼幼客語闖通關認證」，讓學齡前幼兒與關主透過玩闖5關、彈珠台、套圈圈等遊戲學客語，迄今累計7萬2755名孩子在玩中學客語。今天客委會舉辦「幼幼講客列車出發」記者會，宣布今年計畫首次攜手13縣市政府共同推動。

客委會說明，將從6月29日起的週末接力辦理認證活動，以「幼幼講客列車」方式開往各縣市，讓客語走入生活與家庭中，活動資訊可上官網https://pse.is/5z3p4k查詢。

古秀妃並說，今年將有204間幼稚園加入客語幼兒教育行列，客委會要投入近4000萬元，期盼各縣市政府共同增進幼兒學習客語的機會，往後預計將追加2000萬元，總計以6000萬元擴大辦理，聯手地方大力推動幼兒園教育計畫，若成效佳，預算會加倍，盼獲支持。

承辦此計畫與客語認證試務多年的國立台灣師範大學進修推廣學院院長胡衍南說，學習本土語言是一件好玩的事，呼籲踴躍參與。

客委會 客語

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