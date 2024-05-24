蘋果WWDC學生挑戰賽放榜 穴位按摩App獲獎

蘋果公司將於6月11日舉辦WWDC開發者大會，日前先公布SwiftStudent Challenge學生挑戰賽得獎名單，台灣有6人上榜，其中江竑燁、許君愷分別以協助使用者建立目標的MyGoal App、穴位按摩App獲獎，蘋果今天邀請他們接受媒體採訪，分享獲獎心得。

蘋果WWDC學生挑戰賽今年全球共350人得獎，其中50名傑出獲獎者（Distinguished Winners）將受邀前往加州古柏迪諾（Cupertino）的蘋果總部，體驗3天的活動。

就讀內湖高中資訊班三年級的江竑燁，已透過特殊選才錄取中原大學資工系。他國中時期念體育班、專長排球，從高一開始接觸程式語言Swift，參加過不少資訊相關比賽，平時也會彈鋼琴、拉大提琴或打球紓解壓力。

江竑燁回憶，第一次接觸程式設計是在疫情期間放了很長的暑假，在家無聊時發現書架上有程式設計語言Python的書，覺得好奇而翻閱，開始嘗試在電腦上寫程式，「突然覺得可以跟電腦對話很好玩、很有趣」，開啟了程式設計生涯。

江竑燁去年就參加過WWDC學生挑戰賽，作品是食物庫存管理App，讓使用者知道家中食材庫存多寡，適量採購，可惜最後未入選。今年獲獎作品MyGoalApp是一款幫助使用者建立目標的程式，因為看到同學對選系感到茫然，希望透過這款App幫助他們建立工作清單，隨時檢視目標完成進度。

另一位獲獎學生許君愷目前就讀台北大學資工系一年級，同樣從高中開始接觸程式設計，包括高中電腦課期末專題以及這次學生挑戰賽作品主題，都圍繞在自己生活中遇到不方便的事情。

在哥哥的鼓勵下，許君愷打造出穴位按摩App，在今年WWDC學生挑戰賽脫穎而出，起初因為母親閱讀許多中醫及調理身體相關書籍，他翻閱後產生興趣，且因為家中有長輩生病，希望透過App更了解穴位按摩，有助於放鬆身體。

穴位按摩App不僅能說明每個身體部位的穴位相關知識，還可以結合擴增實境（AR）技術顯示3D立體模型，讓使用者更了解穴位的具體位置。許君愷說，希望大二跨校參加iOS社團，精進Swift能力，未來能有機會在蘋果App Store發表自己的App。

雖然江竑燁和許君愷並未被選中參加WWDC實體活動，但談到對今年WWDC的期許，他們不約而同表示，最希望發表人工智慧（AI）相關應用，把AI導入蘋果服務，例如讓語音助理Siri變得更聰明、更靈活且更人性化。