獨／睽違五年！教育部先遞橄欖枝 明年將公告陸生學士班簡章

總統賴清德就職時主動呼籲陸方開放陸生學位生來台，教育部長鄭英耀日前也表示，將秉持平等尊嚴的原則，讓兩岸青年恢復交流。對此，教育部先遞橄欖枝，擬恢復已暫停5年的陸生學士班簡章，預計明年5月公告簡章，若屆時恢復陸生學士生來台，將於明年7月放榜、入學。

2020年陸方宣布暫停陸生來台，隨在台學生陸續畢業，陸生從10年前境外最大生源國落至第7名。配合賴清德方針，鄭英耀日前表示，上任第一件要落實的事，便是在兩岸尊嚴對等的條件下，讓陸生學位生來台，兩岸青年恢復交流有助於了解彼此，往好的方向發展。

經查海峽兩岸招生服務中心諮詢，我方訂定的陸生學士班招生簡章仍停留在2019年，過去不少私立大專校院多盼我方先遞出橄欖枝，恢復制定簡章、開出名額，但陸生聯招會日前也表示，有學生才有訂簡章的必要，否則程序反向。

對此，教育部表示，依照既有陸生招生作業，目前規劃114學年度陸生碩博士班於2025年2月公布簡章，5月放榜；陸生學士班於同年5月公布簡章，7月放榜，但以上招生期程，仍須透過陸聯會及陸方招生服務中心進行協商。

教育部也表示，希望兩岸招生窗口合作機制，即陸聯會及陸方海峽兩岸招生服務中心，能儘速就恢復陸生來台就學作業進行溝通協調。又目前學校招收陸生名額以外加方式辦理，教育部可就學校教學資源條件、學生輔導機制、招生成效、國際及兩岸交流經驗等條件核定；全國各校外加招生總名額，則不得超過教育部當學年度核定招生總名額百分之二。

私校人士聽聞後表示，肯定教育部恢復招生簡章，陸方招台生是自己開名額，我方招陸生，現階段也能先開出名額將球拋給對方，至少先展現誠意。