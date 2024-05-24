都蘭部落故事「海嗨海女日常-花之徑」屏東開展

藝術家哈拿．葛琉策展的「海嗨海女日常－花之徑」藝術展25日登場，在屏東瑪家鄉台灣原住民族文化園區八角樓特展館，以編織作品講述都蘭部落故事，盼外界看見台東都蘭內涵。

哈拿．葛琉以巨幅編織作品「珊瑚白化了」為例說明，編織出的潮間帶意象訴說都蘭阿美族日常，母親必須教會女兒下潮間帶採摘蛋白質來源，並以白色象徵白化死去的珊瑚融入對環境議題思考。這幅作品與4名都蘭部落婦女共創，也許後續會加入年輕共創者，讓作品一直延伸下去。

哈拿．葛琉說 ，「回到部落才是完整的自己」，創作生涯20多年裡有10多年都是孤單的，在部落樹下或別人家涼亭教授當地婦女工藝時，才發展出共同創作模式，跟部落婦女們在一起才變成完整的阿美族，是海女、織女，也是傳統祭典裡的舞女、酒女，透過創作找到自己。

哈拿．葛琉說，不要把原住民當成1個泛原住民族看，每個族群有每個族群特色，一個部落就是一個國家，即便是阿美族也會先說自己是都蘭人。

原民會原住民族文化發展中心今天新聞稿指出，哈拿‧葛琉善用纖維創作，複合媒材、結合當地植物移印染，近年創作特別關注人與環境關係，除了大型戶外裝置藝術外，也在都蘭部落設立編織教學空間，持續進行文化創意激發交流，達到文化療癒與照護作用。

原發中心提及，這次展覽團隊「蘭調織女」成立於2019年，由藝術家哈拿．葛琉與台東都蘭部落婦女組成，除發展都蘭部落工藝、藝術創作，也著重在當代社會與環境議題裝置藝術的結合。「海嗨海女日常－花之徑」展期25日起至8月31日止，開放時間週二至週日上午8時30分至下午5時。