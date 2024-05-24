拿雙文憑 新北五校與美國箴言高中簽雙聯學制MOU

汐止區秀峰高中結合新北市東北角的四所高中校長，與美國箴言高中，今(24)日共同簽署雙聯學制課程合作備忘錄，未來六所學校，將共同推展雙聯學制課程、大學預修課程、以及姊妹學校交流等教育資源共享，讓學生在三年的求學期間，不用出國，就能取得台灣及美國高中雙畢業證書。

雙聯學制課程合作備忘錄簽署儀式，在秀峰高中舉行，由秀峰高中校長蔡春來、金山高中校長陳玉桂、以及石碇高中、雙溪高中、時雨高中等學校代表，與美國威斯康辛州，箴言高中在臺代表副校長楊飛，共同簽訂(MOU)，現場有家長會長及國中學生等觀禮見證，儀式中也由美國箴言高中介紹學校與雙聯學制的特色。

美國箴言高中副校長楊飛指出，雙聯學制的目的，是提供學生更多元的學習的機會跟一些選擇的機會，所以，同學在透過雙聯學制的這個機制之後，可以不用出國或花很多的費用，就可以在台灣，接受到優質的國際教育資源，我們的老師會在台灣這邊上課，學生一樣可以取得美國高中的學分、還有學位，對於升學、未來不論是國內還是國外，都有顯著的幫助，學校過去的畢業生，不論是錄取頂大，像是台大、國立大學的雙聯學位，或者是美國的國際的名校等等，全球百大等等，都可以透過我們的美國高中的體系協助學生去做升學，新北市教育局非常的支持，所以美國箴言高中與大約30所的學校建立合作，這也很榮幸跟秀峰高中等五所學校緊密合作。

秀峰高中校長蔡春來表示，簽訂合作備忘錄的臺美六所學校將共同推展雙聯學制課程、AP課程（大學預修課程）、姊妹學校交流、教師共備與資源共享，讓學生於三年的求學期間，取得臺灣及美國高中雙畢業證書。九月新學期開學後，五校新生透過與美國箴言高中課程合作，即使不出國，一樣能擁有美國及與美國合作的國際學習資源與系統，為未來開創更多元、更寬廣的學習路。

金山高中校長陳玉桂說，其實我們幾所偏鄉學校，一直也都很積極的在推動國際教育，以金山高中為例，目前已經有兩所的姊妹校，一所在日本、一所是在美國的紐澤西州，那今年也即將跟越南簽訂姐妹校，那雙年學制這一塊這一次是一個創舉，等於透過秀峰高中的一個串聯，讓在偏鄉未來的孩子們，也能夠有機會在就讀高中的時候，就可以來選修課程，在過程中，跟美國的高中合作，可以修很多的一些國外的課程，最後可以取得兩張的畢業證書，也可以直接透過這個過程，報考美國的知名的大學，這是為偏鄉的孩子們，開了一個很大的通往世界的大門。