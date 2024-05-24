教保產業工會發布2024幼兒園學費調查問卷
為了解準公共化幼兒園機構實際收費情況，全國教保產業工會發布2024幼兒園學費調查問卷，邀請送托準公共化幼兒園的家長踴躍填寫。
全國教保產業工會指出，家長可能不知道政府簽約補助私立幼兒園，成為準公共幼兒園，部分業者仍巧立名目超收費用、師生比不符規定、教保人員未如實拿到政府所規定的薪資保障、教保人員資格不符。
工會提到，超收人數、藏匿幼生、教保人員資格不符、師生比不符規定都是相當嚴重的違規事項，也是虐童事件頻發生的背後主因，要求準公共化幼兒園，應依據非營利幼兒園的審核標準被納管。
工會表示，希望透過此問卷，可以瞭解更多準公共化幼兒園的運作與收費情況，持續向政府單位提出建言，給孩子與教保人員友善的環境。
2024幼兒園學費調查問卷：https://forms.gle/3yKDCQ8S9aJPqpA59
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