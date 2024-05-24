從職能治療轉學空調 冷源之花看好就業行情

全球氣候異常及空氣污染等現象日益嚴峻，冷凍空調產業因為家家戶戶都有需求，是不可或缺且含金量高的行業，遠東科技大學（下稱「遠東科大」，正籌備更名為「中信科技大學」）看準相關產業的發展性，7年前成立冷凍空調與能源系（下稱「冷源系」），除了讓學生學習冷氣、中央空調裝修技術，還可學到冰箱、蔬果冷鏈技術、遠洋漁業冰櫃等應用技術，替國內培養專業人才。目前已有三屆畢業生，培育近百位生力軍投入相關產業，因此也吸引其他專長學生加入冷源系的行列，期望未來接軌職場更順遂。

遠東科大校內具備冷凍空調裝修乙級跟丙級考照設施，學生可於校內原地考照。 圖／遠東科技大學 提供

遠東科大冷源系沈銘秋主任表示，冷源系學生學習冷凍空調技術，可從事一般冷凍空調裝修維護，或是工程公司的空調系統或水電消防系統的規劃與監造，甚至擔任半導體廠房的廠務工程師。若專攻能源技術，可從事太陽能裝修、能源檢診管理、智慧居家應用或溫室氣體盤查等工作。若想自行創業，也可以報考冷凍空調技師，自行開設冷凍空調技師事務所接案。自行創業成功開設空調公司及水電行的校友們，就常回母校分享創業經驗，也很樂意提供學弟妹們實習的機會。

冷源系大四學生丘子昀，原先於其他學校職能治療科就讀，但發現學習內容與自身興趣與期望有落差，在與冷源系的老師詳談後，決定轉換跑道，選擇到冷源系重新開始。一開始她也擔心像先前一樣就讀後才發現不適合，而且刻板印象認為冷源系只有男生才會去念，但進入學校後，系上老師與同學鼓勵她積極參與各種學習，只要遇到學習上的問題，都會耐心的教導她，讓她能很快就能跟上進度，學習冷凍空調與能源的專業技術。目前她已考取冷凍空調裝修技術士、電腦繪圖與工程圖學等技術證照，這些都能幫助她未來就業更順利，在職場發展擁有更多機會。

丘子昀（左一）已考取冷凍空調裝修技術士、電腦繪圖與工程圖學等技術證照，她也熱心指導學弟考照注意事項。 圖／遠東科技大學 提供

遠東科大日前獲中國信託商業銀行捐資，協助學校穩健經營，打造優質的學習環境。中國信託長期回饋社會、支持教育發展，經評估校方正積極進行校務轉型，發展產學合作，培育國家重點產業人才，並規劃公益助學金協助弱勢學子，符合企業公益助學之理念。遠東科大地理位置緊鄰臺南科學園區，各系所與南科及相關領域企業皆有密切的產學合作，學生除了可選擇「產學攜手專班」，也可選擇每月3千元超值入學方案，入住優質宿舍，若與企業簽約還可獲企業全額贊助，是入學即就業的最佳管道。詳細招生資訊請至遠東科大官方網站查詢，或逕洽招生服務處06-5979566#7701。

遠東科大招生說明會（正籌備更名為「中信科技大學」）

日期：113年5月25日、6月1日（星期六）

時間：上午10點至12點

地點：臺南市新市區中華路49號（咖啡樹咖啡廳）

有關學術課程、校園生活、企業育才或其他相關資訊，皆歡迎報名參加說明會。

報名網址：https://reurl.cc/Ke9KGe

遠東科技大學官方網站：www.feu.edu.tw