懷恩、陳玲基金會 頒220生助學金

財團法人懷恩基金會與陳玲基金會昨天在台北晶華飯店舉行「人間有愛，助學無礙」助學金頒贈典禮。由前總統馬英九、台灣教育大學系統總校長吳清基、統一企業前總裁林蒼生等來賓，頒贈給台北市八十八所國高中與四所特教學校的二百廿位學生。

每年都親自出席頒獎的馬英九說，相信這份愛心能讓同學們感受到社會溫暖，持續在人生道路上精益求精，進入社會發光發熱。

懷恩、陳玲基金會董事長李棟樑表示，「人間有愛，助學無礙」助學金到今年已是第十三屆，十三年來共幫助過七七○一位同學，其中台北市民二六八一位。

此外今年額外增加一千兩百個獎助名額，由各地方政府轉贈給資源薄弱的家庭，期望能夠發揮拋磚引玉的功能，讓社會各界都能一起來關心教育、關懷弱勢。

吳清基致詞提及，李棟樑從小家境清寒，負笈北上求學時，就一路半工半讀，曾在救國團擔任工讀生。李棟樑在經商事業有成之後，始終急公好義，願意幫助弱勢，讓身為台南同鄉的自己，也感到與有榮焉。

李棟樑強調，籌辦助學金頒贈活動，是希望能夠發揮鼓勵效果，期盼同學們都能克服困境、努力向學，未來在各領域能成為菁英貢獻社會，同時也作一個有溫度的人、有能力照顧他人。