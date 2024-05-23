宜蘭某校長申請續任失敗 第2次遴選同批委員竟過關！教育部出手了

全教總今指控，宜蘭縣某國小校長申請續任失敗，在遴選委員為同一批的情況下，卻又以「新任」方式回鍋。對此，教育部表示已經和宜蘭縣政府聯繫，將釐清此案校長遴選程序與適用規範的妥適性。

全教總今日召開記者會指出，宜蘭縣政府4月辦理國中小校長遴選，當時某國小校長申請續任未通過，結果第2次遴選作業時，同一批遴選委員竟同意校長「新任」。全教總文宣部主任羅德水表示，遴選委員考量是否連任的原因包含遴選會對校長的綜合考評、治校評價，沒通過代表委員會不同意校長的治校成績，「是哪個階段的考評是假的嗎？」

對此，教育部表示，國教署與宜蘭縣政府連繫，並將依宜蘭縣政府來函來函，依據國民教育法與宜蘭縣國民中小學校長遴選作業要點等相關規範，釐明此案校長遴選的相關程序與適用規範的妥適性。

羅德水也提及，2019年教師法修法時強調要處理不適任教師，不適任校長卻未比照辦理，明顯是行政怠惰、立法疏失。全教總理事長侯俊良指出，常在校長遴選時才接獲黑函、檢舉，這表示不適任校長機制無法發揮作用，呼籲應建立明確的不適任校長退場機制。

教育部表示，國教署已分別邀集校長團體、教師團體、家長團體、專家學者及22縣市主管機關，歷經多次會議研商，於今年5月10日發布「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」，自8月1日施行，以周延校長不適任事件受理、調查、審議與處理機制。