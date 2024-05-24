中國科大規院揚名海外 學子翻轉人生再添光彩

近10年台灣設計相關大專校院互爭雄長形勢崢嶸，其中表現出類拔萃的學校之一，便是中國科技大學。該校規劃與設計學院有歷史悠久的建築系、名聲響亮的土木與防災學系、後起之秀實力不容小覷的室內設計系、視覺傳達設計系、影視設計系、數位多媒體設計系及數位音樂音效學士後學位學程，孜孜矻矻培育專業人才，在設計相關業界始終擁有一致的好口碑。

中國科大視傳系7年來共獲得81座德國紅點品牌與傳達設計獎。 圖／中國科大 提供

綜觀中國科大近年設計競賽成果，視覺傳達設計系累計獲得81座德國紅點設計獎(含2座Best of the Best獎)、每年平均獲得金點新秀設計入圍近26件，影視設計系累計獲得56座國際影展獎項的肯定與學生586人次的獲獎紀錄，室內設計系及數位媒體設計系也累計獲得近百座國內外空間設計、遊戲製作、體感科技等類型大獎。

今(2024)年室內設計系再次大放異彩，新竹校區日間部大三學生參加2023美國建築大師獎The Architecture Master Prize (AMP) Houses Interior類別競賽傳出捷報，得到最高榮譽Best of Best獎及二項Honorable Mention獎。碩士班研究生陳楷博、周大翔、陳淑宏、廖怡甄等同班同學在2023年MUSE Design Awards、法國NOVUM DESIGN AWARD、2024年iF設計大獎、MILAN Design Awards、芬蘭Arch Design Award、柏林設計大獎勇奪鉑金獎、金獎、銀獎等多項佳績，值得一提的是這四位同學，皆為該系進修部四技畢業，白日工作、晚上繼續進修，志同道合一起報考碩士班，為人生印記再添數筆亮麗的光彩。

中國科大影視系獲得2024年第57屆美國休士頓國際電影節五項大獎。 圖／中國科大 提供

視覺傳達設計系更是國內外獎項的常勝軍，國際知名設計競賽今(2024)年陸續公布成績，ADC Young Ones Student Awards 榮獲1銅獎及8優異獎，在亞洲設計院校排名第1，全球設計院校排名14，成績斐然。而金點新秀設計獎公布入圍名單，全台55校116系，共4,974件作品的角逐下，入圍率僅12%，中國科大規設院榮獲22組入圍佳績，位列全國第3。2023 IDC設計戰國策榮獲教育部國際競賽獎勵金35萬元，在全台灣視覺傳達類科系中名列第6 ; 更在2023台灣國際學生創意設計大賽獨獲金獎殊榮，獲獎率僅0.46%！過去3年獲得全國大專校院實務專題競賽佳作以上共9件，平均每年3件，實屬難得。

影視設計系10年來獲獎影展包括美國休士頓影展、洛杉磯獨立影展、加拿大國際短片影展、英國倫敦獨立影展、德國柏林獨立影展以及西班牙馬德里獨立影展等歐美地區各大國際影展。今(2024)年四月學生的畢業製作影片再度囊括第57屆休士頓國際影展五項大獎殊榮：大學生競賽類銅獎、紀錄短片銀獎、驚悚懸疑短片類白金獎及二項家庭/兒童類銀獎，該影展的再度獲獎完全展現影視設計系卓越的教學成果。該系更獲得教育部《學海逐夢》經費補助，至加拿大溫哥華電影學院(VFS)進行海外實習，增進學生與國際影視產業接軌的機會，未來可以提升學生寬廣的國際創作視野與專業競爭能量。

中國科大室設系碩班生陳楷博及周大翔作品The Palace of Art，以藝術為主題，打造出一個舒適溫暖的避風港，賦予飯店獨特的魅力和氛圍。 圖／中國科大提供

中國科大規劃與設計學院學生今年畢業專題的作品，可以發現製作技術的完整度和精細度已達產業的需求，該校建置的各種實作設備充分支援學生完成作品，設計內容方面則著力於聯合國永續發展指標SDGs的相關議題，在地方文化傳揚、環境永續、弱勢關懷的議題上著力頗深，讓學生透過長時間的專題實作而深入發掘相關議題，使之根植於年輕學子心中，善盡大學教育之社會責任。