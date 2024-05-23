赴美狂修500學分 N95技術發明人「接水管」心法勉學子

國立台北科技大學近日邀請N95口罩核心技術發明人、美國田納西大學榮譽教授蔡秉燚，分享其技術開發等心路歷程。蔡秉燚赴美求學時曾狂修500個學分，一路走來發表約500篇論文，他勉勵學生，知識當如「水管」有待銜接貫通，經整合才會散發出光芒。

蔡秉燚日前赴北科大，以「N95核心技術開發與蔡老的心路歷程」為題和學子分享，吸引逾1600位師生參與。他表示，當年入學北科大前身台北工專，先於紡織工業研究中心做紡織業品質管制計畫，之後又投身染整廠、貿易商，欲持續探索紡織業技術，才決定赴美留學。

蔡秉燚談到，當年在飛往洛杉磯的飛機上鳥瞰美國，「但是摸摸口袋只有700美元，很想淚灑機場，這是當時我們留學生的共同寫照。」

過去外界曾耳聞，蔡秉燚在美國攻讀博士班時狂修500個學分，他也「加碼」自我剖析，從1980年代參與熔噴不織布製程的研發開始，30多年來一路研發、改良相關技術，「一共發表500篇論文、獲得15個專利，技術轉移到全球五大洲30多家公司，擔任過100多家公司顧問，走遍50個國家、更蓋了500個出入境章，接受過世界50多家媒體採訪。」

蔡秉燚形容，一直在忙，不是在工作的路上，就是在路上工作，但1992年，成功開發N95技術前身電量加靜電技術。

蔡秉燚也說，所有修讀過的課程、學分都很重要，大學四年裡，前二年修通識課程，日後再修專業課程，即使是工程，文學、哲學、歷史等都需要涉獵。所學知識如同一段段分離的水管，但唯有將水管整合才能流通。500個學分相當於六個博士學位，待真正投身研究時，將所有知識整合，才會讓研究得心應手。

北科大副校長楊重光表示，蔡秉燚是全球熔噴不織布製程的技術權威，自台中清水高中畢業後，進入台北工專就讀分子系前身纖維工程科，後續歷經紡織工業研究中心、染整廠等工作，隻身赴美國堪薩斯州立大學深造，取得博士學位後於田納西大學持續研究。近年疫情嚴重時，帶領研發團隊共同研究N95口罩淨化病毒方法，守護醫護人員與全球無數人民的健康福祉。