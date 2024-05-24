教學影片有助學習？日研究揭驚人事實「看3小時不如念30分鐘」
念書考好成績是許多學生的目標。而念書的時候效率非常重要，否則如果一心多用，影響到念書效率，那麼就算花再多的時間，恐怕難以得到太多效果。因此在念書的過程中，有些狀況必須極力避免。
根據日本媒體「All About」報導，現代資訊發達，很多孩子在念書過程中，往往會搭配觀看教學用的電視、手機影片。有些家長就算知道這樣容易分心，但可能會認為用一般的念書方法，孩子也念不下去，因此覺得總比都不念書好而默認這種行為。
然而，仙台市針對中小學校約7萬名學生統計的結果，發現一邊看影片一邊念書，即使每天都念超過三個小時，偏差值也不到50（相當於成績排名在一半以下）。反之，完全沒有分心去看影片的人，即使每天只念30分鐘的書，偏差值就能落在50初頭。
此外，一邊看書一邊聽音樂，同樣也有不良的影響。有時也不是教學影片本身不好，而是在使用手機時，會不時跳出LINE或其他APP的訊息，以致影響注意力。研究另外也發現，學生發短訊時間的多寡，也和成績呈反比。專家建議不只是小孩，當需要集中精神時，最好把手機的通知關閉，並且放到視線範圍之外，才不會影響專注。
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