月領4萬元獎學金博士生來不及申請 國科會允諾修改

為穩定研究量能，國科會113年起加碼推動博士生研究獎學金，授予每月4萬元獎學金。立法院今天召開教育文化委員會，立委葉元之質疑，獎學金方案去年收件期僅約一個月，很多今年一月才決議入學就讀博班的新生根本來不及，甚至很多博士生、教授都不知道該獎學金方案。國科會主委吳誠文則表示，「我們答應修改。」

國科會今年加碼推動國科會博士生研究獎學金，2024年度核配大專院校遴選的名額倍增至600名；國科會再依國家發展需求，擇優獎勵重點領域博士生400名，主要適用對象為入學就讀博士班的一年級新生。

葉元之今年三月質詢前主委吳政忠，今天葉元之再談到，該獎學金方案國科會宣傳力道不足，獎學金方放對象為博士新生，學校僅針對在學生宣傳，甚至詢問大學教授、學生，不少人都表示未聽聞過該獎學金方案，莫非是「巷子內」的學生才得知，或過去曾和國科會合作的學生、消息靈通者。

葉元之也指出，今年一月就公布獎學金獲獎名單，部分一月後決議要讀博班者無法申請，成了漏網之魚。今年三月已質詢國科會，但仍不了了之，事隔兩個月，國科會既然已經編列預算就應做到好，要求國科會說明改善方案。

吳誠文則表示，「我們答應修改。」獎學金方案上路前，已向各大專校院教務長等說明，今年公告時，會再到學校加強宣傳。

根據國科會業務報告內容，今年起擇優獎勵1000名優秀博士生每月4萬元獎學金，獎勵3年全數由國科會支應並授予榮譽頭銜，以培養關鍵領域、先進技術研發和科研人才。115年起，屆時累計每年可補助3000名博士生。