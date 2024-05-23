動畫「尤里卡」探時間與死亡 台科大生赴荷蘭參展

台灣科技大學設計系學生徐啟倫以動畫作品「尤里卡」，深刻思考時間與死亡，並在創作中消化至親離世造成的打擊，日前受邀參與荷蘭「Kaboom動畫影展」，展現台灣學子創意。

台科大教務處今天發布新聞稿，介紹徐啟倫的創作歷程。他在國中時就對動畫產生濃厚興趣，喜歡「神鬼奇航」和「阿凡達」，先是就讀復興商工，後透過技優甄審進入台科大，進一步追求動畫夢。

進入台科大後，徐啟倫在動畫創作上投入了更多精力。大4時完成了第1部完整動畫作品「尤里卡」，日前受邀參與全球動畫愛好者的年度盛宴之一的荷蘭「Kaboom動畫影展」。

「尤里卡」的創作靈感來自母親離世，對徐啟倫造成巨大的打擊，在製作影片過程中，他試圖理解和消化這段經歷所帶來的情緒，影片中的核心理念「時間與死亡」反映了他對生命循環的理解，並將這部作品視為對母親離世的詮釋與慰藉。

徐啟倫遺憾母親來不及看到作品的完成，而在母親去世後，父親太難過也因病離世。徐啟倫說，「尤里卡」是獲得啟發的感嘆詞，透過作品對死亡時間的理解得到啟發，希望父母能在另一個世界看到這部作品。

徐啟倫回憶，「Kaboom動畫影展」開放的空間讓他能夠自由地分享創作想法並與觀眾溝通。期間有一名觀眾因母親離世而自責，看完影片後受到了啟發與安慰，也讓徐啟倫深刻體會到，作品的價值不僅在於獲獎，能夠觸動和幫助觀眾是更大的感動。

指導老師、台科大設計系講師蕭勝文表示，徐啟倫是一名特別的學生，不僅展現了年輕動畫創作者的才華與努力，更讓人們看到了一個人在面對困境與挑戰時，如何通過創作找到內心的力量與平靜。