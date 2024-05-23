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教育部：歐盟獎學金提高到1.6萬美元

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部為鼓勵我國優秀學生赴歐洲留學，積極參與歐盟執行委員會文教總署新伊拉斯莫斯計畫聯合碩士課程。本報資料照片
教育部為鼓勵我國優秀學生赴歐洲留學，積極參與歐盟執行委員會文教總署新伊拉斯莫斯計畫聯合碩士課程。本報資料照片

教育部配合歐盟執行委員會「新伊拉斯莫斯計畫聯合碩士課程」，設置歐盟獎學金，每人每年獎助金額提高到1萬6000美元。獎學金甄選簡章已經正式公告，若有該計畫獎學金備取資格者可報名。

教育部為鼓勵我國優秀學生赴歐洲留學，積極參與歐盟執行委員會文教總署新伊拉斯莫斯計畫聯合碩士課程，以培養國際視野、提升國家競爭力，教育部與歐盟合作設置「教育部歐盟獎學金」。該獎學金自本年度起提高獎助名額至20名，每名每年獎助金額提高為1萬6000美元，獎助年限延長為至多2年。

「新伊拉斯莫斯計畫聯合碩士課程」由不同歐盟國家內的大學跨國合作，每一課程期間為1至2年，每一學科至少有3個歐盟國家、3所以上大學供學生選擇，學程期間學生在2所以上不同學校、不同國家就讀。若申請該課程獎學金經甄選為正取，每一學年至多由歐盟提供2萬5000歐元。

有意申請教育部歐盟獎學金者，須先向開設新伊拉斯莫斯計畫聯合碩士課程的歐盟大學校院申請2024-2025學年入學，並已向歐盟執行委員會申請獎學金，未獲選該獎學金正取，但成績優秀列為備取，即可依「113年教育部歐盟獎學金甄選簡章」規定上網報名申請。報名網站為https://www.scholarship.moe.gov.tw/eu。

教育部 歐盟 競爭力

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