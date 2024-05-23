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校長連任失敗變同校新任 教團指保護過度成巨嬰

中央社／ 台北23日電

宜蘭縣1名校長爭取連任審查未通過，2週後卻通過同校「新任」校長審議，引發爭議。全國教師工會總聯合會今天呼籲全面檢討遴選制度，避免過度保護，讓校長成為巨嬰。

宜蘭縣國中小校長遴選結果陸續出爐，其中宜蘭縣金岳國小校長施麗霞爭取連任審查未通過，14天後卻通過同校「新任」校長審議，成為宜蘭史上「同校連任失利、新任成功」的首例。

宜蘭縣教師職業工會14日透過新聞稿，指出宜蘭縣大開「萬年校長捷徑」，遴選制度出問題。宜蘭縣府解釋，校長遴選尊重遴委會決議，且校長不論循何種遴選階段的程序獲選擔任，都應遵守任期限制，不會有萬年校長問題。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天在台北召開記者會，認為宜蘭縣遴選爭議的背後是法制面和操作面都出現問題，歷年修法都倒向校長，讓遴選制度淪為「替校長安排工作」。

全教總文宣部主任羅德水表示，連任不過就不能回原校新任，應該是一般的常識和邏輯。連任審議沒通過，代表遴選會不認同校長的治校成績，怎麼會沒隔幾天後，又由同一批遴選會成員通過新任，「誇張至極又匪夷所思」。

羅德水表示，第1階段讓尋求連任的校長優先後，第2階段就應開放所有具備校長資格的人參與，而不是像很多縣市的作法，保障現任校長優先轉任，且千方百計設計成一個蘿蔔一個坑，透過「喬家大院」讓1個學校都只有1名校長填選，根本就失去遴選的意義。

全教總理事長侯俊良呼籲教育部應全面檢討校長遴選制度，應以校長出缺學校為主體，將轉任、新任作業合一，原作業期程整併為「延任及連任」、「出缺學校」兩階段，以擴大參與，為校舉才。

關於宜蘭縣金岳國小校長施麗霞「同校連任失利、新任成功」的案例，教育部日前回應，此案涉及宜蘭縣國民中小學校長遴選作業要點相關規範，國教署將檢視宜蘭縣有關校長遴選的相關程序與規範，以釐清此案的妥適性。

全國教師工會總聯合會 宜蘭 校長遴選

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