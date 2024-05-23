校長連任失敗又「新任」成功 全教總呼籲改善遴選機制

全教總長期批評中小學校長遴選荒腔走板，近日宜蘭縣發生國小校長續任未過、轉由新任回到原校的案例，全教總質疑同一批遴選委員會成員為何做出不同決定，並指出校長遴選的法制面問題，呼籲改善機制為校取才，讓校長能公平競爭。

全教總今日召開記者會指出，宜蘭縣政府4月辦理國中小校長遴選，當時某國小校長申請續任未通過，縣府辦理第2次遴選作業時，在同額競選的情況下，同一批遴選委員竟同意校長「新任」，並報給宜蘭縣教育處。全教總理事長侯俊良指出，校長遴選制度已經蕩然無存，變成在分配校長的工作，呼籲教育部應檢視各縣市校長遴選亂象並全面檢討。

全教總文宣部主任羅德水表示，遴選委員通常有13-15個，考量是否連任的原因包含遴選會對校長的綜合考評、治校評價，沒通過代表委員會不同意校長的治校成績。宜蘭縣的案例中，同一批遴選委員會在第一階段否決、第二階段又通過，「是哪個階段的考評是假的嗎？」要求教育部應出面糾正宜蘭縣政府的作為，以正視聽。

羅德水說，校長遴選的主管機關有2個，國立高中職就是教育部國教署，其他是地方政府。目前的校長遴選在法制面上出現問題，2019年教師法修法時強調要處理不適任教師，不適任校長卻未比照辦理，明顯是行政怠惰、立法疏失。侯俊良指出，常在校長遴選時才接獲黑函、檢舉，這表示不適任校長機制無法發揮作用，呼籲應建立明確的不適任校長退場機制。

另外，羅德水指出，校長遴選主要為兩階段，第一階段為連任者，第二階段開放給他校轉任或取得候用校長資格者，但很多主管機關都先保障現任校長轉任，最後才開放給完全新任的候用校長，可說是保障現職校長，讓他們能「一個蘿蔔一個坑」。因此，羅德水呼籲制度上應讓所有轉任、候用校長公平競爭，才能夠為校取才。