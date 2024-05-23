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【即時短評】非典型部長 李遠能帶台灣走出抄襲風暴？

聯合報／ 本報記者陳宛茜
文化部長李遠首度赴立法院教育及文化委員會做業務報告。記者林俊良／攝影
文化部長李遠首度赴立法院教育及文化委員會做業務報告。記者林俊良／攝影

作家小野變身文化部長李遠，昨天完成立院質詢處女秀。一如他形容自己是「非典型部長」，面對立委的尖銳問題毫不躲閃，卻很不政治正確，讓人為他捏把冷汗。身為出過100多本書的暢銷作家、台灣新電影浪潮的推動者，重視原創的李遠甫上任便得面對政府部門抄襲事件「連環爆」，包括文化部旗下的台文館與主導的巴黎文化奧運台灣館。也讓人期待部長李遠如何運用創作者小野的初心，帶領台灣文化走出這一場抄襲風暴。

李遠不是第一次站上備詢台，他曾形容在台北市議會那幾年是「人生被踐踏最深」的時刻。但這次站上立院質詢台，他卻仍堅持說「真心話」。被問到中正紀念堂轉型，他說「不希望用強迫的方式往下做」，還批評陳水扁、馬英九對中正紀念堂降級又升級，把三軍樂儀隊搬來搬去「不人道」。被問到總統就職典禮主視覺抄襲事件，他先回答按照自己的標準，「我會自己重新畫一隻狗一隻貓」；又直言不諱「在我的文化部，我希望沒有這種事情。」還讓立委反過來擔心他「打臉總統府」。

但也因為少了政治語言，李遠的「真心話大冒險」，反而讓立院質詢少了攻防與火藥味。李遠認為，不少立委是他的讀者或觀眾，質詢時拿出「蛹之生」和「光陰的故事」做例子，「我50年的創作好像跟他們一起成長」。他形容長達四個小時的質詢「幾乎是一場心靈交流。」

這些年，政府投注不少資金挹注文化，但也出現被文化人稱為「標案治國」的亂象，不少文化標案爆出弊端和抄襲。以此次的總統就職典禮和巴奧台灣館為例，代表台灣的設計卻被爆出使用圖庫或「參考」既有圖像，即使法律上沒問題，也讓人對台灣設計的「原創性」產生質疑。這讓李遠也忍不住說了很重的真心話，說他要向「所有非常期待台灣有自己原創的人」道歉。

立委質詢時提到文化部去年提出的「匯聚台流文化黑潮計畫」，爭取到4年100億預算，計畫中卻對「原創性」和「前衛性」隻字不提。李遠則以自己在1980年代協助製作的「光陰的故事」為例，認為「電影不是完全用金錢來堆砌」，如果是他會鼓勵台灣電影創作者用小成本做具創意的電影，也能在全世界得到市場。

立委反問，李遠是否有意重新調整「文化黑潮」、打造小野版本的「野黑潮」。李遠則表示，到了這個年紀，「該做的事情不是什麼潮流，而是把每條溪水弄乾淨」。宣布文化部長的當天晚上，李遠做了一個夢，「夢到我去一個溪邊，畫面好簡單，溪邊有一棵樹。」醒來他腦中閃過「野溪之樹」—只要野溪乾淨了，樹就會好好生長。

73歲的李遠能成為台灣文化的「野溪之樹」嗎？小野的讀者都等著看。

小野 抄襲 文化部

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