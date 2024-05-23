李遠：中正紀念堂轉型 不想用強迫方式往下做

文化部長李遠昨赴立院進行首次業務報告與備詢，有立委關心其對於「中正紀念堂轉型」的看法。他表示，以目前的政治生態，「我不想用很強迫的方式往下做」，但可以透過文學、音樂、電影讓大家慢慢形成共識，讓中正紀念堂不是「敵對的東西」。

立委林宜瑾昨質詢時質疑，中正紀念堂轉型，到底做還是不做？並建議應該先讓派駐於中正紀念堂堂體的三軍儀隊，移到廣場中的升降旗台，「轉移意義的象徵」。不過李遠表示，這還要跟國防部溝通。

他認為，陳水扁當上總統後，將中正紀念堂降級、撤掉儀隊，將正面牌樓的「大中至正」改成「自由廣場」；前總統馬英九上任後，又將中正紀念堂升級、再把三軍儀隊恢復，「三軍儀隊像工具一般被大家搬來搬去」。以人道立場來說，三軍儀隊不該「在政權轉換中移來移去」。

李遠也提到，家族中「四個舅舅有三個是白色恐怖」，而李家就在中正紀念堂隔壁，還曾寫過中正紀念堂鴿子的童書。但自己不會以個人理由去面對此一議題。

「中正紀念堂現在和以前已經不一樣了。」李遠表示，「你走到中正紀念堂裡面會看到蔣中正的歷史，常設展有正面也有負面，照片也都變了」。此外，中正紀念堂已公開徵求大眾提案想像中正紀念堂的未來，這個展覽他也看了很多遍。