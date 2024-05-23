聽新聞
test
0:00 / 0:00

李遠：中正紀念堂轉型 不想用強迫方式往下做

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
文化部長李遠。記者蘇健忠／攝影
文化部長李遠。記者蘇健忠／攝影

文化部長李遠昨赴立院進行首次業務報告與備詢，有立委關心其對於「中正紀念堂轉型」的看法。他表示，以目前的政治生態，「我不想用很強迫的方式往下做」，但可以透過文學、音樂、電影讓大家慢慢形成共識，讓中正紀念堂不是「敵對的東西」。

立委林宜瑾昨質詢時質疑，中正紀念堂轉型，到底做還是不做？並建議應該先讓派駐於中正紀念堂堂體的三軍儀隊，移到廣場中的升降旗台，「轉移意義的象徵」。不過李遠表示，這還要跟國防部溝通。

他認為，陳水扁當上總統後，將中正紀念堂降級、撤掉儀隊，將正面牌樓的「大中至正」改成「自由廣場」；前總統馬英九上任後，又將中正紀念堂升級、再把三軍儀隊恢復，「三軍儀隊像工具一般被大家搬來搬去」。以人道立場來說，三軍儀隊不該「在政權轉換中移來移去」。

李遠也提到，家族中「四個舅舅有三個是白色恐怖」，而李家就在中正紀念堂隔壁，還曾寫過中正紀念堂鴿子的童書。但自己不會以個人理由去面對此一議題。

「中正紀念堂現在和以前已經不一樣了。」李遠表示，「你走到中正紀念堂裡面會看到蔣中正的歷史，常設展有正面也有負面，照片也都變了」。此外，中正紀念堂已公開徵求大眾提案想像中正紀念堂的未來，這個展覽他也看了很多遍。

中正紀念堂 李遠 林宜瑾 白色恐怖 蔣中正 陳水扁 馬英九

延伸閱讀

文化部長李遠拒弄「野黑潮」 這年紀想做「野溪之樹」

文化部長李遠談台文館 向期待台灣有原創文化的人道歉

台灣設計已死？立委爆巴奧台灣館主視覺疑抄襲Apple

文化部長李遠談中正紀念堂轉型 不想用強迫方式往下做

相關新聞

台文館抄襲事件 文化部長道歉

台灣文學館近來爆發抄襲風波，實境解謎遊戲主視覺「阿龍」，被控抄襲中國大陸繪師Nora Qu作品，台文館先否認並反影射對方...

新聞眼／道歉太廉價 台灣原創還能期待？

向來重視原創的文化部長李遠才上任就面對政府部門抄襲疑雲三連爆，尤其文化部轄下的台灣文學館抄襲劇情更是翻轉再翻轉，抄襲風波...

【即時短評】非典型部長 李遠能帶台灣走出抄襲風暴？

作家小野變身文化部長李遠，昨天完成立院質詢處女秀。一如他形容自己是「非典型部長」，面對立委的尖銳問題毫不躲閃，卻很不政治...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

李遠：中正紀念堂轉型 不想用強迫方式往下做

文化部長李遠昨赴立院進行首次業務報告與備詢，有立委關心其對於「中正紀念堂轉型」的看法。他表示，以目前的政治生態，「我不想...

文化部長李遠拒弄「野黑潮」 這年紀想做「野溪之樹」

文化部長李遠今赴立院進行首次業務報告並備詢。結束後被問及第一次站上備詢台的心情，他表示「比我想像中好」，給自己打了80分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。