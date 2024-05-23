新聞眼／道歉太廉價 台灣原創還能期待？

向來重視原創的文化部長李遠才上任就面對政府部門抄襲疑雲三連爆，尤其文化部轄下的台灣文學館抄襲劇情更是翻轉再翻轉，抄襲風波至今半個月，責任還在釐清中，李遠道歉了，但台文館為何第一時間無條件相信廠商，鬧出這齣明顯行政失職的抄襲事件，文化部若只有道歉，未免太廉價。

台文館抄襲案之所以引發眾怒，來自台文館一開始只憑一張台灣創作者聲稱是二○一九年的ＩＧ截圖，想藉此證明創作時間早於中國大陸原創者，更把原創者誣陷為抄襲者，還引來綠營側翼群起圍攻原創者，直到原創者也貼出一系列草稿，最後不僅案情大逆轉，截圖也被抓包是後製。

這些年，政府投注不少資金挹注文化，但也出現被文化人稱為「標案治國」的亂象，不少文化標案爆出弊端和抄襲。

以此次總統就職典禮和巴奧台灣館為例，代表台灣的設計卻被爆使用圖庫或「參考」既有圖像，或許能在法律上站穩，卻讓國人對台灣設計「原創性」產生質疑。

台文館是委託廠商「蹦世界數位創意」以限制性招標連續七年取得標案，總金額近一千五百萬，事發後雖將七案送文化部政風處查核，但若以台文館面對抄襲處置方式，又有多少案件仍在陰影處？就職典禮採購案決標金額為八十五點六萬元，究竟是不願投資還是購圖成習慣，本應鼓勵原創的重要場合卻讓主視覺陷入抄襲灰色地帶，十分諷刺。

文化部本身就是該對原創性採取高標準的部會，台文館一場鬧劇重創台灣原創形象，李遠雖然忍不住說了很重的真心話，說他要向「所有非常期待台灣有自己原創的人」道歉，但迄今如何處置、檢討為何，台文館聲稱正副館長自請處分，但如何處分？進度在哪？至今皆為空白，要如何帶領台灣走出這一場抄襲風暴，更遑論還能期待台灣能有自己的原創空間？