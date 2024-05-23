台文館抄襲事件 文化部長道歉

台灣文學館近來爆發抄襲風波，實境解謎遊戲主視覺「阿龍」，被控抄襲中國大陸繪師Nora Qu作品，台文館先否認並反影射對方抄襲，遭網友打臉、原繪師揚言提告後，才承認與道歉，台文館正副館長也為此自請處分，並懲處承辦人員。昨是文化部長李遠上任第三天，他在立法院備詢時，代表文化部向原繪師道歉，也向「所有非常期待台灣有自己原創的人」道歉。

民進黨立委陳秀寶等多位立委質疑，文化部第一時間挺廠商卻未自行查證，是否基本辨識能力、處理流程有問題，監督驗收工作是否沒做好？要求文化部兩周內提檢討報告。

李遠表示，「抄襲不對，硬拗更不對」，文化部會針對此事徹底檢討，檢討標案ＳＯＰ。至於懲處，李遠表示「責任不會推到第一線職員，但也不會說換掉誰就換掉誰。」文化部要做的是負起責任、改善問題，目前責任都還在釐清中。

立委諷「台灣設計已死」

國內疑似抄襲案連環爆，台文館事件後，五二○總統就職典禮主視覺設計與周邊貓狗徽章也被爆疑似抄襲。多名立委昨天在立法院質詢時，諷刺台灣出現「抄人特攻隊」、「設計已死」。

國民黨立委葛如鈞說，就職典禮主視覺設計團隊否認抄襲，強調「堅持原創」並稱「徽章是用公司購入的商用授權素材庫來做」，李遠認同這樣的說法嗎？李遠表示，如果用他的標準，會希望從最原始的ＩＤＥＡ都來自自己，「我會自己重新畫一隻狗一隻貓」。

葛如鈞再問，總統府表示徽章不屬於政府採購標案，不屬於政府標案就可以隨便發放？李遠回應「在我的文化部，我希望沒有這種事情。」

葛如鈞隨後更爆料，指民眾陳情，指巴黎文化奧運台灣館主視覺運用了一款圖案，跟蘋果的表情符號「高度相似」、「有抄襲的可能」。而該案跟五二○就職典禮主視覺設計師是同一個設計師顏伯駿，質疑文化部未向蘋果的法律部門申請授權。

葛如鈞強調，表情符號的版權屬於這個符號的供應商，假如作者真的有使用或是參考，就必須諮詢蘋果的法律部門，並且申請表情符號的使用授權。要求文化部就本案的授權使用情形，一周內回覆他的辦公室，「否則真是設計已死」。

李遠表示同意。截稿前，文化部與設計師皆未對疑似抄襲一事進一步回應。