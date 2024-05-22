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文化部長李遠拒弄「野黑潮」 這年紀想做「野溪之樹」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今天邀請文化部部長李遠列席報告業務概況。記者邱德祥／攝影
立法院教育及文化委員會今天邀請文化部部長李遠列席報告業務概況。記者邱德祥／攝影

文化部長李遠今赴立院進行首次業務報告並備詢。結束後被問及第一次站上備詢台的心情，他表示「比我想像中好」，給自己打了80分。他認為不少立委是他的讀者或觀眾，質詢時拿出「蛹之生」和「光陰的故事」做例子，「讓我覺得立法院不是我想像中那麼害怕，我50年的創作好像跟他們一起成長」，他形容長達四個小時的質詢，「幾乎是一個心靈交流。」

今天的立院業務報告加上質詢從上午9時進行到下午1時多，長逾4小時的質詢，李遠只有不到十分鐘的休息時間，幾乎全程站在台上。但73歲的他，下台後仍顯得氣定神閒。他坦言，沒把這場質詢當成「你來我往的攻防」，而是講出自己真的想法，「我講真心的東西，他們反而聽得懂，也比較不會那麼敵意。」他認為自己今天的回答「答不上來多偉大的東西」，「因為我覺得要做的事情太多，每個細節都是要做的」

文化部前部長史哲上任後提出「匯聚台流文化黑潮計畫」，並爭取到4年100億預算。今天立委葛如鈞質詢時提到，筆名小野的李遠上任後，會想要做調整，改成小野版的「野黑潮」?

李遠在會後受訪時明確回答「不會」！「黑潮就是黑潮，而且是史哲部長提出來的」。他說以前也許會覺得自己「蠻偉大的」，想要推出台灣新電影浪潮或是坐墊是文藝復興，但在這個年齡(73歲)，「該做的事情不是什麼潮流，而是把每條溪水弄乾淨」。

李遠透露，4月12日宣布他是文化部長，當天晚上他便做了一個夢，「夢到我去一個溪邊，畫面好簡單，溪邊有一棵樹。」醒來他忽然覺得這個年齡不是弄什麼潮流、而是把每條溪水弄乾淨，我腦中閃過就是是「野溪之樹」—山上不是很多野溪，在野溪旁邊有一棵樹，「只要野溪乾淨了，樹就會好好生長。」

文化部 黑潮

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