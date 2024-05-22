文化部長李遠拒弄「野黑潮」 這年紀想做「野溪之樹」

文化部長李遠今赴立院進行首次業務報告並備詢。結束後被問及第一次站上備詢台的心情，他表示「比我想像中好」，給自己打了80分。他認為不少立委是他的讀者或觀眾，質詢時拿出「蛹之生」和「光陰的故事」做例子，「讓我覺得立法院不是我想像中那麼害怕，我50年的創作好像跟他們一起成長」，他形容長達四個小時的質詢，「幾乎是一個心靈交流。」

今天的立院業務報告加上質詢從上午9時進行到下午1時多，長逾4小時的質詢，李遠只有不到十分鐘的休息時間，幾乎全程站在台上。但73歲的他，下台後仍顯得氣定神閒。他坦言，沒把這場質詢當成「你來我往的攻防」，而是講出自己真的想法，「我講真心的東西，他們反而聽得懂，也比較不會那麼敵意。」他認為自己今天的回答「答不上來多偉大的東西」，「因為我覺得要做的事情太多，每個細節都是要做的」

文化部前部長史哲上任後提出「匯聚台流文化黑潮計畫」，並爭取到4年100億預算。今天立委葛如鈞質詢時提到，筆名小野的李遠上任後，會想要做調整，改成小野版的「野黑潮」?

李遠在會後受訪時明確回答「不會」！「黑潮就是黑潮，而且是史哲部長提出來的」。他說以前也許會覺得自己「蠻偉大的」，想要推出台灣新電影浪潮或是坐墊是文藝復興，但在這個年齡(73歲)，「該做的事情不是什麼潮流，而是把每條溪水弄乾淨」。

李遠透露，4月12日宣布他是文化部長，當天晚上他便做了一個夢，「夢到我去一個溪邊，畫面好簡單，溪邊有一棵樹。」醒來他忽然覺得這個年齡不是弄什麼潮流、而是把每條溪水弄乾淨，我腦中閃過就是是「野溪之樹」—山上不是很多野溪，在野溪旁邊有一棵樹，「只要野溪乾淨了，樹就會好好生長。」