文化部長李遠談台文館 向期待台灣有原創文化的人道歉

台文館實境解謎遊戲主視覺「阿龍」，爆出抄襲中國大陸繪師Nora Qu作品；台文館先否認，遭網友打臉、原繪師揚言提告後才承認與道歉。文化部長李遠今赴立院進行上任首次業務報告，多位立委質詢台文館抄襲風波，並形容台灣「設計已死」，李遠代表文化部向原繪師道歉，也向「非常期待台灣有自己原創文化的人」道歉。

多位立委質詢，台文館第一時間為什麼會挺廠商？立委陳秀寶質疑，監督驗收工作是否沒做好？聽廠商的話還否認，是否基本辨識能力、處理流程有問題？要求文化部兩周內提檢討報告。文化部次長李靜慧表示，文化部已經把台文館相關廠商的7年招標過程交給政風處處理，

李遠表示，「抄襲不對，硬拗更不對」，文化部會針對此事會徹底檢討，檢討標案SOP方式，未來不要再發生。談到懲處，李遠表示「責任不會推到第一線職員，但也不會說換掉誰就換掉誰。」文化部要做的是負起責任、改善問題，抄襲不應該，但也不能沒把事情搞清楚就做懲處。