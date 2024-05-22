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文化部長李遠談台文館 向期待台灣有原創文化的人道歉

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今天邀請文化部部長李遠列席報告業務概況。記者邱德祥／攝影
立法院教育及文化委員會今天邀請文化部部長李遠列席報告業務概況。記者邱德祥／攝影

台文館實境解謎遊戲主視覺「阿龍」，爆出抄襲中國大陸繪師Nora Qu作品；台文館先否認，遭網友打臉、原繪師揚言提告後才承認與道歉。文化部長李遠今赴立院進行上任首次業務報告，多位立委質詢台文館抄襲風波，並形容台灣「設計已死」，李遠代表文化部向原繪師道歉，也向「非常期待台灣有自己原創文化的人」道歉。

多位立委質詢，台文館第一時間為什麼會挺廠商？立委陳秀寶質疑，監督驗收工作是否沒做好？聽廠商的話還否認，是否基本辨識能力、處理流程有問題？要求文化部兩周內提檢討報告。文化部次長李靜慧表示，文化部已經把台文館相關廠商的7年招標過程交給政風處處理，

李遠表示，「抄襲不對，硬拗更不對」，文化部會針對此事會徹底檢討，檢討標案SOP方式，未來不要再發生。談到懲處，李遠表示「責任不會推到第一線職員，但也不會說換掉誰就換掉誰。」文化部要做的是負起責任、改善問題，抄襲不應該，但也不能沒把事情搞清楚就做懲處。

抄襲 文化部

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