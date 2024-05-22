快訊

短延時強降雨來了！ 15縣市大雨特報恐下到晚上

輸液大廠造假遭關廠！缺口達196萬瓶 食藥署估10月才能恢復

堅守Windows XP不升級 實測上網2分鐘「病毒全面攻占」最終結果超慘

台文館涉抄襲 文化部長李遠：向原創者道歉

中央社／ 台北22日電

台灣文學館台灣阿龍抄襲風波成為今天立法院教育及文化委員會上焦點，文化部長李遠（小野）今天表示他尊重文創，「如果可以，我會自己畫一隻狗一隻貓。」他願意代表文化部向原創者道歉。

國民黨立委葛如鈞今天質詢表示，他接獲民眾檢舉，2024年巴黎文化奧運「台灣館」主視覺由設計師顏伯駿操刀，但部分圖案與蘋果Apple Emoji表情符號相似，文化部如要使用，必須向提供蘋果設計版權的供應商要求授權。

葛如鈞詢問李遠文化部是否有取得授權。李遠表示文化部處理中，一周內去了解並回應。

葛如鈞提到第16任總統副總統就職典禮主視覺設計同樣是由顏伯駿操刀，也遭網友質疑彩色線段主視覺及周邊貓狗徽章疑似抄襲。顏伯駿則否認抄襲他人作品，且強調「堅持原創設計」。

葛如鈞表示，從總統就職大典視覺主視覺、巴黎文化奧運台灣主視覺疑似抄襲，到台灣文學館實境解謎遊戲主視覺「阿龍」抄襲中國繪師Nora Qu作品「嗷嗚龍寶」，幾乎就是「抄人特攻隊」。

李遠表示，針對台文館台灣阿龍抄襲事件，台文館會向委託廠商提告求償，文化部將該廠商7年來得標標案交給政風室，正副館長也自請處分。

李遠表示，他不會把責任推給第一線同事，「我認為抄襲事件非常不應該，但我也不會粗暴地說要換掉誰。」李遠表示他很尊重文創，「如果可以，我會自己畫一隻狗一隻貓。」他會在任內改善各種問題，讓原創者權益被保護。

抄襲 文化部 設計師

延伸閱讀

台灣設計已死？立委爆巴奧台灣館主視覺疑抄襲Apple

文化部長李遠談中正紀念堂轉型 不想用強迫方式往下做

文化部長小野：解決華視定位 先買回民股

因這事和賴清德結緣 李遠70歲接任文化部長曝「矛盾心理」：本想拒絕

相關新聞

文化部長李遠談台文館 向期待台灣有原創文化的人道歉

台文館實境解謎遊戲主視覺「阿龍」，爆出抄襲中國大陸繪師Nora Qu作品；台文館先否認，遭網友打臉、原繪師揚言提告後才承...

賴清德總統力推雙語政策 過半學生：拔尖不扶弱

賴清德總統過去從地方到中央都力推雙語政策，學生團體EdYouth今日發布最新108課綱觀察報告，當中針對雙語政策的調查發...

文化部長李遠談中正紀念堂轉型 不想用強迫方式往下做

文化部長李遠今赴立院進行業務報告並備詢，他也在立委的質詢下，首度說明自己對「中正紀念堂轉型」的看法。他透露，自己的家族中...

六成學生為大學目標科系製作學習歷程 學生團體：喪失探索機會

學生團體EdYouth每年在大學升學季發布課綱觀察報告，至今已邁入第3年，今年的報告和往年一樣，提及學習歷程檔案的問題，...

台灣設計已死？立委爆巴奧台灣館主視覺疑抄襲Apple

台灣公部門近日爆出多起設計疑似抄襲的事件。多位立委今天在立院質詢文化部長李遠抄襲議題，形容台灣「『抄』人特攻隊」成形、「...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。